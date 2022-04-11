В целях долгосрочного и устойчивого развития отрасли автомобилестроения, внедрения новых средств производства и дальнейшего развития системы подготовки высококвалифицированных инженерно-технических кадров на основе передового мирового опыта члены делегации UzAuto во главе с председателем правления АО «Узавтосаноат» Шавкатом Умурзаковым посетили Турин (Италия), где совместно с Туринским политехническим университетом были обсуждены вопросы расширения международного сотрудничества в сфере высшего образования.

В рамках визита председатель правления АО «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков с ректором Туринского политехнического университета в Ташкенте Жамшидом Иноятходжаевым и ректором Андижанского машиностроительного института Умидом Турдалиевым, а также при участии ректора Туринского политехнического университета Италии Гвидо Саракко провели ряд продуктивных переговоров и встреч.





В ходе переговоров было достигнуто соглашение о создании в Ташкенте в 2023 году при содействии итальянских партнеров Лаборатории по изучению автомобильных интеллектуальных систем в городской инфраструктуре. Делегации были представлены новые разработки.

Также на официальной встрече представители делегации провели переговоры о создании в сотрудничестве с Туринским политехническим университетом Италии учебных заведений в Узбекистане для подготовки специалистов в области автомобилестроения и машиностроения.

В частности, была достигнута договоренность об открытии нового направления профессионального обучения «Технологии промышленного производства» (Industrial Manufacturing Technologies), к обучению по которому будут привлечены профессора, преподаватели и специалисты из Италии. Данную образовательную программу планируется реализовать уже к 2022−2023 учебному году в Туринском политехническом университете в Ташкенте. По ней будет принято 150 студентов. С 2023—2024 учебного года новая образовательная программа будет внедрена и в Андижанском институте машиностроения. В целом по программе «Технологии промышленного производства» к 2026 году планируется увеличить количество студентов до 10 тысяч.

Учебный план практических занятий студентов будет разработан непосредственно в сотрудничестве с промышленными и производственными предприятиями, в результате чего выпускники получат профессиональные навыки в области передовых инженерных технологий, которые могут быть использованы в производстве по окончании обучения.





Учебная программа «Технологии промышленного производства» основана на образовательных стандартах развитых стран Европы и направлена на предоставление технических навыков для работы в компаниях на базе цифровых технологий «Индустрия 4.0» (Четвертая промышленная революция), передовой автоматизации и философии экономного производства. Обучение по направлению длится три академических года. Треть обучения посвящена теоретическим знаниям, а остальная часть — высшим профессиональным практическим знаниям и навыкам в области организации производства, а также подготовке специалистов на основе лабораторных занятий.

Кроме того, программа визита включила в себя посещение одной из крупнейших итальянских компаний по производству метрологического и робототехнического оборудования в Турине Hexagon. По итогам встречи с представителями Hexagon была достигнута договоренность об открытии их постоянного представительства Центра компетенций и Лаборатории новых метрологических технологий при Туринском политехническом университете в Ташкенте. Также было достигнуто соглашение об организации оказания услуг через представительство данной компании на рынках Центральной Азии и СНГ.

Для реализации всех договоренностей со стороны итальянских партнеров будет разработан проект стратегического партнерства на пять лет, для реализации которого в ближайшие дни планируется прибытие в Ташкент членов рабочей группы во главе с ректором Туринского политехнического университета Гвидо Саракко.

На правах рекламы.