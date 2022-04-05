Телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Имраном Ханом состоялся 5 апреля, сообщила пресс-служба главы государства.

Руководители обменялись поздравлениями в связи с наступлением священного месяца Рамадан, пожелав народам двух стран мира, благополучия и прогресса.

Был рассмотрен ход выполнения совместной «дорожной карты», принятой по итогам государственного визита на высшем уровне в Пакистан 3−4 марта. Стороны подчеркнули важность своевременной реализации проектов и программ многопланового сотрудничества, прежде всего в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, туризма, культуры и других приоритетных направлениях.

В завершение разговора лидер Узбекистана пожелал главе правительства и народу Пакистана успешного проведения парламентских выборов в стране.

Накануне президент Пакистана Ариф Алви по рекомендации Имрана Хана распустил Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента), сообщило Anadolu. Сам Имран Хан перешел в статус исполняющего обязанности главы правительства до назначения временного премьер-министра. Новые выборы в парламент состоятся через 90 дней.

В конце марта ведущие партии сформированного правительством Пакистана альянса заявили о том, что присоединяются к оппозиции и проголосуют за инициированный оппозицией вотум недоверия премьер-министру страны. В результате этого оппозиция стала большинством в парламенте Пакистана.

Парламент Пакистана 28 марта одобрил предложение о голосовании по вотуму недоверия премьер-министру страны Имрану Хану. За решение проголосовал 161 депутат.

Однако вице-спикер парламента Касым Сури отклонил предложение оппозиции о вынесении вотума недоверия Имрану Хану. Он заявил, что голосование было бы нарушением статьи 5 Конституции страны, где говорится, что лояльность государству является основным долгом каждого гражданина.

«Вице-спикер [парламента] Касым Сури отверг смену режима и иностранный заговор», — прокомментировал это решение Имран Хан. Он обвинил в сложившейся ситуации внешние силы, не уточнив, о ком идет речь.



Отметив, что демократы должны идти к народу, Имран Хан добавил, что должны быть проведены выборы, и народ должен решить, кто останется у власти.