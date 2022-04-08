Прием документов на первый (Foundation Course) и второй курсы, а также на подготовительный курс Pre-Foundation в TEAM University открыт с 7 марта и продлится до 30 сентября.

Процесс подачи документов

Абитуриенты могут подать документы в режиме онлайн на сайте TEAM University.

Требования для поступления на первый курс бакалавриата в TEAM University:

Диплом о среднем образовании (аттестат школы или диплом лицея/колледжа). До получения диплома или аттестата со школы абитуриенты могут временно предоставить справку с места учебы. Сертификат, подтверждающий знание английского языка: внутренний экзамен TEAM English Entry Exam (минимум 40 баллов) или IELTS 5.5 (Writing 5.0) и его эквиваленты (Duolingo — 90, TOEFL IBT — Overall 72; Writing 14). Стоимость экзамена TEAM English Entry Exam составляет 250 тысяч сумов за одну попытку. Успешное прохождение внутреннего интервью (проверка речи на английском языке, а также осведомленности о TEAM University и индустрии бизнеса). Заполненная анкета, в том числе поле personal statement, и дополнительные документы, такие как копия паспорта абитуриента и фото (3,5×4,5). Все документы должны быть загружены в форматах jpeg, jpg или png.





Вступительный экзамен TEAM English Entry Exam

С 2022 года абитуриенты могут поступить в TEAM University с помощью сдачи внутреннего экзамена TEAM English Entry Exam, который является альтернативой IELTS. Стоимость одной попытки — 250 тысяч сумов.

Длительность экзамена составит 1 час 40 минут. Экзамен состоит из трех компонентов: Writing, Reading и Use of English.

Регистрация на внутренний экзамен проходит при подаче документов по ссылке. На этапе Supporting documents из списка необходимо выбрать TEAM English Entry Exam, а затем зарегистрироваться на удобную дату экзамена.

Минимальный требуемый балл по внутреннему экзамену для поступления — 40 баллов.

Ниже можно ознакомиться с календарем внутренних экзаменов в TEAM University.





Образование в TEAM University и академический состав

TEAM University сотрудничает с британским университетом London South Bank University. LSBU входит в топ-1000 ведущих вузов мира, согласно рейтингу QS World University Rankings.

К преподаванию привлечен академический персонал, состоящий из местных и иностранных преподавателей, среди которых также присутствуют успешные предприниматели и одни из ведущих экспертов рынка.

Университет предлагает пройти первый год обучения на курсе Foundation Course, окончив который студенты продолжат обучение на одном из трех предпринимательских направлений бакалавриата, аккредитованных London South Bank University:

BA (Hons) — International Business («Международный бизнес»);

BA (Hons) — Marketing («Маркетинг»);

BA (Hons) — Digital Innovation («Цифровые инновации»).

По окончании четырехлетнего образования в TEAM выпускники получат диплом международного образца от London South Bank University.





Внеклассные мероприятия и социальная жизнь

В свободное от учебы время студенты ТЕАМ ведут активную и интересную студенческую жизнь. С первого курса обучения для студентов доступны стажировки в местных организациях из различных индустрий, мероприятия для повышения нетворкинга, такие как бизнес-завтраки с успешными предпринимателями и экспертами Узбекистана, гостевые лекции с участием представителей топ-компаний страны.

В кампусе университета проводятся различные мероприятия, такие как хакатоны, стартап-соревнования, ABC Weekend совместно с Nazarbayev University, панельные дискуссии с международными и местными экспертами и прочие интересные активности. Также доступны различные университетские кружки, организаторами и координаторами которых являются сами студенты.

В университете организован Студенческий союз, который активно привлекает студентов к различным социальным мероприятиям, таким как ежемесячные поездки за город, дни клубов, а также другим инициативам для учащихся.





Гранты и стоимость обучения

Университет уже ввел программу грантов для талантливой молодежи. Из каждых 100 студентов 2 учатся бесплатно, а 4 — с 50-процентной скидкой. В 2021 году университет провел два хакатона, по окончании которых раздал гранты на обучение 20 первокурсникам в размере 50-, 30- и 20-процентных скидок от их годового обучения. Аналогичные хакатоны пройдут и в 2022 году, летом и осенью.

Кроме того, доступны гранты от компаний учредителей ТЕАМ по программе Employer’s Choice, а также до 20 государственных грантов на 100-процентное покрытие расходов на обучение в TEAM за четыре года.

Стоимость обучения в TEAM University за один академический год — 38 348 000 сумов. Доступны скидки до 7,5% от суммы контракта при оплате за год и/или за один семестр вперед. Скидка до 7,5% доступна только до 30 мая.

Прием абитуриентов открыт. Подать документы можно на сайте университета.

TEAM University осуществляет свою деятельность на основании постановления Кабинета министров Узбекистана №241 от 18 апреля 2020 года, а также лицензии № ОТ 0007 от 19 сентября 2020 года Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете министров Узбекистана.

Телефоны: (+998) 71−200−20−60, (+998) 71−202−30−31.

Сайт: teamuni.uz

Telegram-канал: t.me/TEAMuniversityuz

Instagram: @teamuni_uz

На правах рекламы.