В результате активного вхождения на международный рынок страхования Lloyd’s, компания «Узбекинвест» в 2021 году расширила деятельность и операции на международном рынке страхования с обеспечением валового сбора перестраховочных премий в эквиваленте 20 млн долларов США и динамичным ростом объемов бизнеса — на 304% по сравнению с итогами 2020 года.

«Узбекинвест» обеспечил сбор премий по входящему перестрахованию (экспорт услуг) в размере 15,5 млн долларов, что составляет 49% от общего объема полученных перестраховочных премий страховыми компаниями республики за 2021 год. За последние пять лет доля экспорта услуг в страховом портфеле компании возросла с 0,1% до 43%.

Было заключено 477 договоров перестрахования с признанными транснациональными страховыми и глобальными перестраховочными компаниями и брокерами, такими как Allianz SE (Германия), Zurich Insurance Group (Швейцария), Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co (Япония), AXA (Франция), People Insurance Company of China (Китай), Korean Reinsurance Company (Южная Корея), Marsh (США), AON, UIB, Consilium Insurance Brokers Ltd. (Великобритания) и другими.

Перестраховочные возмещения на внешний рынок за последние пять лет выросли со 130 долларов и в 2021 году составили 252 тысяч долларов.

Все эти показатели свидетельствуют о признании компании «Узбекинвест» международными игроками и зарубежными партнерами как активного и авторитетного участника международного рынка страхования, в том числе на Lloyd’s и других международных рынках.

В 2022 году «Узбекинвест» продолжит реализацию мер по расширению объемов страховых и перестраховочных услуг, повышению оперативности, качества сервиса и надежности на уровне международных стандартов для своих клиентов и международных партнеров.

