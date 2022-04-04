Государственный комитет статистики Узбекистана опубликовал данные по инфляции в потребительском секторе в марте. В марте товары и услуги подорожали на 1,5%.

Лидерами по росту цен и тарифов в марте, как и в феврале, стали продовольственные товары, которые в среднем за месяц подорожали на 2,5% (в годовом выражении прирост составляет 14,5%). Непродовольственные товары прибавили в цене на 1,1% (в годовом выражении на 8,2% выше), платные услуги — на 0,4% (в годовом выражении на 6,5% выше).

В целом, с начала года продовольственные товары подорожали на 4,4%, непродовольственные — на 2,1%, платные услуги — на 1,5%.

Рост цен на продовольственные товары

В марте 2022 года лидерство по росту цен за месяц принадлежит плодоовощной продукции, отмечает Госкомстат. Овощи, клубнеплоды, плантайны и зернобобовые прибавили в цене на 9,7%, фрукты и орехи стали дороже на 2,4%.

За квартал лидерами по росту цен стали баклажаны (в 1,7 раза), свежие огурцы, помидоры и болгарский перец (в 1,4 раза). Ощутимее всего в этой группе снизились цены на мандарины (на 6,7%).

Госкомстат отмечает, что из основных продуктов питания (исключая овощи) в росте цен за месяц лидирует сахар-песок — 12,8%. За три месяца он подорожал на 14,5% (относительно марта 2021 года — на 36,6%).

Организация во всех регионах страны «праздничных ярмарок» позволила обеспечить стабильное предложение таких товаров, как мясо, яйца, растительное масло. Это оказало сдерживающее влияние на средний уровень цен на них, сообщил Госкомстат.

Хлопковое масло за год подорожало на 28,9%, за март — на 2,1%. Подсолнечное масло за год подорожало на 26,9% и на 3,1% за прошлый месяц.

При этом Госкомстат сообщил, что повышение цен на кондитерские изделия и десерты составило 4,3% за месяц, на масложировую продукцию — 2,4%.

По группам продовольственных товаров в годовом выражении больше всего подорожали овощи, клубнеплоды, плантайны и зернобобовые (34,6%), масложировая продукция (24,2%), а также сахар, кондитерские изделия и десерты (17,8%). Затем идут фрукты и орехи (14,5%), рыба и другие морепродукты (12,8%), молоко, молочные продукты и яйца (10,3%).

Индекс потребительских цен

В марте бесспорным лидером по росту цен за месяц стали продукты питания и безалкогольные напитки (прирост цен на 2,5%), вторым стал транспорт (1,9%), третью позицию разделили предметы домашнего обихода, бытовая техника и обслуживание жилья, здравоохранение и рестораны и гостиничное обслуживание (по 1,3%).

Динамика данных за три года показывает, что ИПЦ (показатель цен марта к ценам декабрю предыдущего года) неуклонно растёт на протяжении трёх лет в следующих сферах:

в здравоохранении ИПЦ составлял в 2020 г. 102,1%, в 2021 г. — 102,7% и в 2022 г. — 103,1%;

в области информации и связи рост ИПЦ выглядит так: в 2020 г. — 100,5%, в 2021 г. — 100,9% и в 2021 г. — 101,0%;

в сфере отдыха, спорта и культуры ИПЦ в 2020 г. составил 101,5%, в 2021 г. — 102,4%, в 2022 г. — 102,9%;

в сфере гостиничного обслуживания и ресторанов: в 2020 г. — 103,3%, в 2021 г. — 103,5%, в 2022 г. — 104,1%;

предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее обслуживание жилья: в 2020 г. — 101,3%, в 2021 г. — 101,9%, в 2022 г. — 102,9%.

В других сферах наблюдались как повышение, так и снижение ИПЦ.