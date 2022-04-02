Сухур

Слойки с курицей и сыром





Для приготовления этих слоек требуется минимум времени и продуктов.

Омлет с фетой и помидорами





Не займёт много времени и приготовление сытного и вкусного омлета с фетой.

Рисовая каша с сухофруктами и яблоком





Рисовая каша — идеальный вариант для приёма пищи: быстро, вкусно и полезно.

Сэндвич-запеканка





Традиционная хлебная запеканка с овощами может выступать как самостоятельное блюдо. Её можно приготовить с вечера и разогреть в духовке на сухур.

Рулетики с мясным фаршем из слоёного теста





Вкусная и быстрая выпечка из слоёного теста — рулетики с мясным фаршем

Сырно-творожный киш





Этот пирог на нежнейшем песочном тесте придётся по вкусу всем. Подавать его можно как в тёплом, так и в холодном виде.





Ифтар

Фрикадельки в сливочном соусе





Универсальный рецепт главного блюда, гарнир для которого вы можете выбрать сами — рис с овощами, картофельное пюре или гречка.

Куриные голени с гречкой в духовке





Курица, запечённая с гречкой в духовке — простой и вкусный рецепт.

Рататуй с фаршем по-турецки





Запечённый в духовке, рататуй получится невероятно нежным, ароматным и аппетитным. Фарш можно использовать и куриный и говяжий.

Сырный крем-суп с хрустящей курицей





Куриное филе, овощи, сыр и сливки — ингредиенты для вкусного и сытного супа.

Нут с мясом по-турецки





Нут с мясом — ароматное и насыщенное вкусом блюдо турецкой кухни.

«Ленивые» голубцы





Рецепт блюда, не требующего при готовке много времени и сил — «ленивые» голубцы.