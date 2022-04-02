Сухур
Слойки с курицей и сыром
Для приготовления этих слоек требуется минимум времени и продуктов.
Омлет с фетой и помидорами
Не займёт много времени и приготовление сытного и вкусного омлета с фетой.
Рисовая каша с сухофруктами и яблоком
Рисовая каша — идеальный вариант для приёма пищи: быстро, вкусно и полезно.
Сэндвич-запеканка
Традиционная хлебная запеканка с овощами может выступать как самостоятельное блюдо. Её можно приготовить с вечера и разогреть в духовке на сухур.
Рулетики с мясным фаршем из слоёного теста
Вкусная и быстрая выпечка из слоёного теста — рулетики с мясным фаршем
Сырно-творожный киш
Этот пирог на нежнейшем песочном тесте придётся по вкусу всем. Подавать его можно как в тёплом, так и в холодном виде.
Ифтар
Фрикадельки в сливочном соусе
Универсальный рецепт главного блюда, гарнир для которого вы можете выбрать сами — рис с овощами, картофельное пюре или гречка.
Куриные голени с гречкой в духовке
Курица, запечённая с гречкой в духовке — простой и вкусный рецепт.
Рататуй с фаршем по-турецки
Запечённый в духовке, рататуй получится невероятно нежным, ароматным и аппетитным. Фарш можно использовать и куриный и говяжий.
Сырный крем-суп с хрустящей курицей
Куриное филе, овощи, сыр и сливки — ингредиенты для вкусного и сытного супа.
Нут с мясом по-турецки
Нут с мясом — ароматное и насыщенное вкусом блюдо турецкой кухни.
«Ленивые» голубцы
Рецепт блюда, не требующего при готовке много времени и сил — «ленивые» голубцы.