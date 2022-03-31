Недалеко от аэропорта Ургенча по инициативе президента Узбекистана планируется построить городок Аль-Хорезми. Для этого выделена территория в 110 га, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Шавкат Мирзиёев 30 марта ознакомился с проектом во время визита в Хорезмскую область.

Общая концепция городка была утверждена в феврале, напоминает пресс-служба. Отметим, тогда сообщалось о создании квартала Аль-Хорезми в Ургенче. «В этот раз обсуждены функции и содержание каждого здания в нём», — говорится в сообщении.





Проектом предусмотрено строительство университета, IT-парка, жилых домов, школы и детского сада, спортивного комплекса. В центре городка будет разбита аллея Мухаммада аль-Хорезми с новым памятником великому учёному.

Раньше памятник Аль-Хорезми располагался в центре Ургенча. Затем другой памятник был воздвигнут на площади перед зданием хокимията области. Теперь на этой площади высится новый памятник Джалаладдину Мангуберди.

Знакомясь с проектом, президент дал указание организовать комиссию по управлению строительством.

«Это будет город в городе. Университет, инновационный центр и школы образуют научно-образовательных кластер. Здесь будут также дома для работников, научно-промышленная зона. Необходимо построить городок качественно», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В планах также реконструкция и расширение выставочных площадей Музея искусств в Ургенче и строительство современного здания для кукольного театра Хивы.

«Президент отметил важность эффективного использования этих учреждений, налаживания дополнительных услуг, создания условий для получения дохода», — отмечается в сообщении.