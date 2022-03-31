На общевойсковом полигоне «Янгиарык» Северо-западного военного округа прошли третьи совместные тактические учения подразделений Вооружённых сил Узбекистана и Индии, традиционно проводимые с 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В ходе учений военнослужащие двух стран ликвидировали прорыв через границу в пустынной местности боевиков условной террористической группировки.

По сценарию учений, было выявлено передвижение вооружённых лиц в населённом пункте. Сперва военные при помощи круглосуточного наблюдения определили их численность. Затем началась совместная антитеррористическая операция, в ходе которой воинские подразделения уничтожали условного противника. На третьем этапе пара боевых вертолётов Минобороны Узбекистана нанесла авиаудар по технике и живой силе противника.

Участники также прошли «Военизированную эстафету» на полосе армейского биатлона. По шесть участников из каждой команды выполнили задания по перекатыванию шины грузового автомобиля, переносу ящика с боеприпасами на установленную дистанцию, неполной разборке автомата, выносу раненого на носилках и бегу с противогазом.

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