Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением от 18 марта внёс дополнения в документ, связанный с арендой государственного имущества.

Дополнения вносятся в пункт 5 постановления президента от 1 июля 2020 года (ПП-4771) «О мерах по организации эффективного использования пустующих объектов и широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий».

Теперь договоры аренды с истекшим сроком действия, не оформленные через электронные торги (за исключением договоров аренды, заключённых на основе решений президента или правительства и по государственному имуществу на территории малых промышленных зон), не продлеваются на последующий период. Госимущество, переданное в аренду предпринимателям по данным договорам, без согласия балансодержателя выставляется на электронные торги начиная с 1 июля 2022 года.

Центр аренды государственного имущества и его территориальные управления для эффективного использования объектов, принятых на свой баланс, повышения их привлекательности при приватизации и сдаче в аренду могут осуществлять ремонт, оснащение и работы по подключению к системам коммуникации за счёт внебюджетных средств.

Telegram-канала «КорпИнфо» отмечает, что «многие арендаторы за свой счёт произвели дорогостоящий ремонт арендуемых помещений, особенно под офис». «Как быть с преимущественным правом арендатора на покупку арендуемого им на протяжении длительного срока объекта госсобственности?!» — спрашивает канал.