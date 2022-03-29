Март 2022 года в Узбекистане выдался аномально дождливым, по количеству осадков в этом месяце установлено немало рекордов, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По большей части территории, кроме севера и юга страны, количество осадков значительно превысило месячную норму. Осадков в марте выпало в 2−3 раза, местами в 3,5−4,5 раза больше обычного.

В отдельных районах Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской, Андижанской, Ферганской, Наманганской областей мартовские осадки этого года были рекордными за весь ряд метеорологических наблюдений. В Ташкенте за прошедший период марта выпало 186 мм осадков, что побило предыдущий рекорд марта 1969 года.

Аномальной была также продолжительность дождей. Дожди практически ежедневно выпадали в период с 5 по 18 марта, а затем они наблюдались с небольшими перерывами.

Апрель в Узбекистане обычно характеризуется неустойчивой погодой. Дожди, обычно с грозами и шквалистым ветром, выпадают довольно часто. По северу, крайнему югу и пустынной зоне республики в среднем за месяц бывает от 5 до 8 дней с выпадением осадков, ближе к горам число дней с осадками увеличивается до 9−13.

«За всю историю метеорологических наблюдений у нас наблюдались самые разные апрели. Бывали экстремально сухие, когда где-то осадков не выпадало вообще, или их месячное количество не превышало 10% от нормы. Бывали и такие, когда за месяц осадков выпадало в 3−5 раз больше нормы», — отметили синоптики.

Так, в Ташкенте самым сухим был апрель 1975 года. Осадки выпадали лишь дважды, и их количество составило всего лишь 2 мм, это 3% от апрельской нормы. Самым влажным был апрель 1990 года, когда за месяц выпало около 300% от месячной нормы, а число дней с осадками составило 19.

Рекордсменом по осадкам за сутки за всю историю метеорологических наблюдений было 8 апреля 1990 года. В этот день в Ташкенте выпало 65 мм дождя при месячной норме апреля 62 мм.

Неустойчивым бывает обычно и температурный фон апреля. Бурные весенние потепления могут сменяться непродолжительными, но довольно значительными похолоданиями с понижением температуры до заморозков, отметили синоптики.

«Жители Узбекистана наверняка помнят, как в 2020 году в конце первой декады апреля выпал снег, да ещё такой, какой зимой бывает нечасто», — напомнили в Узгидромете.

В этом году апрель начнётся с преобладания сухой и тёплой погоды. В первую неделю месяца дневная температура будет повышаться от +17…+22 градусов до +23…+28, а по югу местами — до +30…+33 градусов.

Лишь 2 апреля во второй половине дня кратковременный грозовой дождь возможен в отдельных районах Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской областей и в предгорных районах Ферганской долины.

В дальнейшем по прогнозу Узгидромета апрель по температурному режиму ожидается близким к среднемноголетним значениям. Температура воздуха будет колебаться ночью от +3…+8 до +10…+15 градусов, днём — от +13…+18 до +23…+28 градусов, по югу республики до +30…+33.

Кратковременные дожди с грозами ожидаются в отдельные дни месяца. Местами не исключено выпадение града.