Утром 27 марта на пограничном таможенном посту «Айритом» в Сурхандарьинской области была выявлена попытка контрабанды гашиша в свертках, замаскированных под картошку. Об этом «Газете.uz» сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

Грузовой автомобиль, въезжавший из Афганистана, должен быть проследовать транзитом через территорию Узбекистана в Кыргызстан. Согласно документам, в него было загружено более 22 т картофеля в 533 мешках.


Однако рентгеновские изображения груза вызвали сомнения у таможенников. При досмотре груза в 38 мешках были обнаружены 1305 свёртков, замаскированных под картошку. При вскрытии свертков внутри было найдено 154,09 кг гашиша.

Свёртки, скрывавшие наркотики, состояли из четырех слоёв. Сначала они были завёрнуты в обычный полиэтилен, затем в чёрную копировальную бумагу. На третьем этапе сверток был герметично обмотан скотчем. На четвёртом этапе свёртку придали форму картофеля, чтобы визуально они не выделялись среди груза.

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По данным ГТК, если в течение 2021 года таможней был изъят 531 кг наркотиков, то по состоянию на 28 марта 2022 года из незаконного оборота было изъято уже 530 кг наркотических средств. А за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял всего лишь 56 кг.

По выявленному факту таможенными органами возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.