«24 марта — месяц нашего сопротивления. Героического сопротивления украинского государства, украинского народа безжалостному вторжению Российской Федерации. Уже месяц нашей защиты от попыток нас уничтожить. Стереть с лица земли». Такими словами начинается очередное обращение президента Украины Владимира Зеленского к «украинцам и гражданам всех государств, которые ценят свободу».

«Первоначальный замысел российских войск развалился ещё в первые дни вторжения. Они думали, что украинцы испугаются. Они думали, что мы, украинцы, не будем бороться. Они ошиблись. Они ничего не знают о нас, об украинцах. Ничего не знают вообще о свободе. О том, какая она ценная. Они не знают, как свобода обогащает жизнь. Даёт смысл жизни», — отметил он в обращении, сделанном на украинском, английском и русском языках.

Война, которую ведёт Россия, направлена не только против Украины, а «против свободы как она есть», заявил Владимир Зеленский на английском языке. «[Россия] стремится показать, что только жёсткая и грубая сила имеет значение. Она пытается показать, что люди ничего не значат, равно как и всё остальное, что делает нас людьми. Это причина, по которой мы все должны остановить Россию. Мир должен остановить войну», — призвал он.

«Украина никогда не угрожала безопасности Российской Федерации, — сказал Владимир Зеленский на русском языке. — Даже сейчас мы делаем всё только для того, чтобы вернуть мир на свою землю. Не на вашу — на нашу землю. Для своих людей».

Украина выдержала «в шесть раз дольше», чем планировало российское командование, продолжил президент. «Они были уверены, что Украина — это не государство. Они были уверены, что мы не народ. Они обманули сами себя. Но нам нет до них дела. Это их самоубийство. А мы только защищаем свою жизнь. Свою свободу. Наше собственное государство. Наших детей. А значит — наше будущее».

«Это война за независимость. И мы должны победить», — отметил он, добавив, что «каждый город, который героически сопротивляется, мы отстроим».

Обращение к НАТО

24 марта в Брюсселе проходят экстренные саммиты НАТО, Европейского союза и «Большой семёрки» c участием президента США Джо Байдена.

В обращении к лидерам государств-членов НАТО Владимир Зеленский назвал период, прошедший с 24 февраля, «месяцем безнаказанного разрушения мирного государства, а вместе с ним — всей архитектуры глобальной безопасности». «Всё это — на глазах у всего мира», — отметил он.

Президент Украины отметил неравные условия, в которых находится его страна: «У Украины нет мощного противоракетного оружия, у нас гораздо меньше авиации, чем у России. Поэтому их преимущество в небе — это как применение оружия массового уничтожения».

«За месяц войны Россия выпустила против наших городов более тысячи разных ракет. Совершила сотни авианалётов». Она «без ограничений применяет против нас весь свой арсенал. Разрушает всё живое. Любые объекты — от жилых домов до церквей, от складов с едой до университетов, от мостов до больниц», сказал Владимир Зеленский.

Он поблагодарил отдельные государства-члены альянса, которые оказывают поддержку Украине. Однако НАТО, по его словам, так и не ответило на просьбы закрыть небо, предоставить самолёты, танки, средства ПВО, чтобы Украина могла защищаться.

«Украинцы никогда не думали, что альянс и государства альянса — это разное. Что в вопросах жизни и смерти вы порознь можете быть силой, а вот вместе — нет. Что и НАТО может бояться действий России. Я уверен, вы понимаете, что Россия не думает останавливаться на Украине. Не думает и не будет. Она хочет пойти дальше», — сказал Владимир Зеленский.

Он призвал НАТО «реально позаботиться о безопасности, безопасности в Европе, а значит, и в мире» и в завершение сказал: «Больше, прошу, никогда, никогда не говорите нам, что наша армия не соответствует стандартам НАТО. Мы показали, на что способны наши стандарты. И как много мы можем дать общей безопасности в Европе и мире».

Гуманитарный кризис

По данным ООН, с начала войны из Украины в другие страны выехали свыше 3,6 миллиона человек. Свои дома покинули более 10 миллионов человек, или каждый четвёртый украинец. Тысячи мирных жителей считаются погибшими — точный подсчёт затруднён продолжающимися военными действиями.

Несмотря на масштабный гуманитарный кризис в Украине, в ООН пока не приняли резолюцию по оказанию гуманитарной помощи этой стране, так как участники специальной сессии Генассамблеи не могут договориться о формулировках: в варианте резолюции, предложенном большой группой стран, указывается, что кризис стал следствием «агрессии России», предложенный Южной Африкой вариант не обвиняет конкретную страну.

Россия называет военные действия в Украине «специальной операцией» с целью её «денацификации». «Операция развивается и проводится в строгом соответствии с планами и задачами», сообщил 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Военные не стреляют по гражданским — до тех пор, пока гражданские не берут в руки оружие и не целятся в наших военных», — сказал он.

Попытки общественности и СМИ в России высказать отличную от официально установленной точку зрения вылились в жесточайшую цензуру и преследования со стороны властей, введена уголовная ответственность за «фейки о действиях российской армии».

Чтобы не попасть в список запрещённых и продолжить работу, некоторые российские СМИ осуществляют самоцензуру. Журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко, работающая в эти дни в Украине, рассказала Службе новостей ООН, что редакция разработала специальную систему отметок, чтобы военная цензура была видимой, а читатели понимали, что какие-то куски или отдельные слова из текста вырезаны — например, слово «война».