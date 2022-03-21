Пассажирский Boeing-737−800 со 123 пассажирами и 9 членами экипажа на борту, принадлежащий авиакомпании China Eastern Airlines, упал в горах в автономной области Гуанси на юге Китая, сообщает CGTN. Информации о причинах катастрофы и выживших пока нет.

Лайнер совершал рейс из города Куньмин в Гуанчжоу. В результате падения начался лесной пожар, который удалось потушить. Группы из около 540 спасателей ведут поисково-спасательные работы.

China Eastern Airlines временно приостановила все полёты Boeing 737−800. После новости о падении лайнера акции компании-производителя Boeing подешевели на 7,8%.

Авиакомпания заявила, что на борту не было иностранных граждан.