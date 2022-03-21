Со 2 по 4 марта в Каире проходила международная выставка Cairo Fashion&Tex 2022. Это международная выставка, специализирующаяся на пряже, тканях, одежде и расходных материалах в Египте. Cairo Fashion&Tex 2022 является одобренным UFI (Всемирная ассоциация выставочной индустрии) событием. Это является показателем высокого качества, тем самым внушая участникам и посетителям выставки уверенность в инвестициях и бизнесе.





Мероприятие ежегодно собирает на своей площадке крупных производителей и поставщиков из более 60 стран. Выставка была основана в 1993 году и проходит под эгидой Министерства торговли и промышленности Египта и Египетской палаты швейной промышленности и домашнего текстиля.

Два крупных предприятия Узбекистана по производству пряжи — Bakan Tex и FT Textile Group, являющиеся частью группы компаний Orient — приняли участие в выставке и представили свою продукцию.





Bakan Tex и FT Textile Group специализируются на выпуске 100-процентной хлопковой компактно-гребенной пряжи пневмомеханического способа прядения. Предприятия открылись в 2017 году и уже успели зарекомендовать себя не только на местном рынке, но и за рубежом. Они экспортируют свою продукцию в Турцию, Россию, Беларусь, Польшу, Иран, Молдову, Испанию, Германию, Перу, Грецию, Китай, Кыргызстан и Египет.

Cairo Fashion&Tex 2022 стала хорошей возможностью для Bakan Tex и FT Textile Group повысить узнаваемость брендов, познакомиться с потенциальными деловыми партнерами, наладить контакты и узнать о новинках текстильной и легкой промышленности. Интерес к продукции, произведенной в Узбекистане, растет с каждым днем, что подтверждается увеличивающимся экспортом.

Предприятия Bakan Tex и FT Textile Group полностью оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, изготовленным одними из ведущих зарубежных производителей — Trützschler, Toyota-Trützschler, Saurer, Stienmann, Neuenhauser, Rosink (все — производства Германии), Uster (Швейцария), Temsan и Kavurlar (Турция). Новое оборудование выгодно отличает Bakan Tex и FT Textile Group от других предприятий на рынке Узбекистана.

На сегодняшний день на предприятиях трудятся более 700 человек. Руководство уделяет большое внимание их регулярному обучению и повышению квалификации.

Одним из конкурентных преимуществ Bakan Tex и FT Textile Group являются передовые технологии, которые помогают производить большие объемы качественной и экологически чистой продукции. Производственные линии предприятий постоянно проходят контроль качества. Это снижает риск попадания брака в готовые партии до минимума. Образцы продукции тестируются с помощью лабораторного оборудования Uster, которое осуществляет мониторинг качества на каждом этапе производства.





Участие Bakan Tex и FT Textile Group в Cairo Fashion&Tex — это еще один шаг в развитии предприятий. Выставка открыла для Bakan Tex и FT Textile Group новые перспективы. Стенд предприятий из Узбекистана на Cairo Fashion&Tex 2022 посетили не только нынешние партнеры, но и другие компании, заинтересовавшиеся продукцией. На выставке были заключены договора с новыми партнерами.

Телефон Bakan Tex: (+998) 93−501−11−53.

Адрес Bakan Tex: Яшнабадский р-н, пересечение ул. Эльбек и Тараккиёт, 2-й проезд.

Сайт: bakantex.com

E-mail: info@bakantex.com

Facebook: fb.com/bakantex

Instagram: @bakantex

Telegram: t.me/bakantex

Телефон FT Textile Group: (+998) 69−444−31−84.

Адрес FT Textile Group: Наманганская область, Туракурганский район, поселок Шаханд, махалля Богишамол.

Сайт: fttextilegroup.com

E-mail: info@fttextilegroup.com

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