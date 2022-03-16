С 9 марта по 8 апреля пройдет прием документов для желающих поступить в университет Пучон в Ташкенте.





Система обучения

«3+1», «2+2» — особая система, благодаря которой студенты могут учиться три или два года в университете Пучон в Ташкенте, а один или два года — в университете Пучон в Республике Корея.





Необходимые документы

Абитуриенты должны предоставить:

онлайн-заявление;

копию паспорта;

справку с места учебы или копию аттестата/диплома о среднем образовании;

фото 3×4 (1 шт);

регистрационный взнос 250 тысяч сумов (по завершении приема документов регистрационный взнос возврату не подлежит).

Необязательные документы

Абитуриенты, предоставляющие следующие сертификаты, освобождаются от сдачи письменного экзамена (тестирование):





Копия действительного сертификата прилагается к пакету документов.





Порядок подачи документов

Подача документов осуществляется офлайн и онлайн.

Для подачи документов офлайн вы можете приехать в университет по адресу: Чиланзарский р-н, 17-й квартал, ул. Катартал-2, 38А (бывш. педагогический колледж им. Раджаби). Ориентир: городская таможня, махалля Мевазор.

Подача документов онлайн осуществляется на сайте университета.

Для регистрации нужно:

Провести аутентификацию номера телефона. Заполнить анкету и закрепить все необходимые документы. Скачать квитанцию и оплатить регистрационный взнос. Прикрепить фото/скриншот оплаченной квитанции в личный кабинет.

В течение двух рабочих дней вы получите SMS-уведомление о статусе оплаты.

Сайт работает круглосуточно. Обработка присланных документов осуществляется в рабочие часы.

Режим работы: понедельник — пятница, с 10:00 до 17:00.

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.





Вступительные экзамены

Первый тур — тестирование.

Тестирование проводится при поддержке Государственного центра тестирования при Кабинете министров Узбекистана.





Балл за тестирование составляет 50% от общего балла.

Место проведения: Государственный центр тестирования.

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Богишамол 12. Ориентир: мечеть Бодомзор, гостиница International Hotel, Ташкентский университет информационных технологий (ТУИТ).

Проведение тестирования запланировано на вторую половину апреля.





Второй тур — собеседование.

Балл за собеседование с преподавателями университета: 50% от общего балла.

Место проведения: университет Пучон в Ташкенте.

Проведение собеседования запланировано на вторую половину апреля.

Результаты поступления

Ознакомиться с индивидуальными результатами поступления можно в личном кабинете на сайте университета.

Окончание обучения и диплом

Студенты, успешно окончившие обучение в Ташкенте, получат диплом бакалавра университета Пучон в Ташкенте.

Студенты, решившие продолжить обучение в Республике Корея, получат диплом бакалавра университета Пучон в Республике Корея.

Общежитие

Для иногородних студентов на территории университета функционирует современное комфортабельное общежитие, готовое разместить до 280 студентов.

Телефоны: (+998) 78−150−40−02, (+998) 95−196−36−01.

Адрес: Чиланзарский р-н, 17-й квартал, ул. Катартал-2, 38А (бывш. педагогический колледж им. Раджаби).

Ориентир: городская таможня, махалля Мевазор.

Сайт: bucheon.uz

Telegram: t.me/bucheon_uz/ru

Instagram: @bucheon.university

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