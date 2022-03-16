С 9 марта по 8 апреля пройдет прием документов для желающих поступить в университет Пучон в Ташкенте.
Система обучения
«3+1», «2+2» — особая система, благодаря которой студенты могут учиться три или два года в университете Пучон в Ташкенте, а один или два года — в университете Пучон в Республике Корея.
Необходимые документы
Абитуриенты должны предоставить:
- онлайн-заявление;
- копию паспорта;
- справку с места учебы или копию аттестата/диплома о среднем образовании;
- фото 3×4 (1 шт);
- регистрационный взнос 250 тысяч сумов (по завершении приема документов регистрационный взнос возврату не подлежит).
Необязательные документы
Абитуриенты, предоставляющие следующие сертификаты, освобождаются от сдачи письменного экзамена (тестирование):
Копия действительного сертификата прилагается к пакету документов.
Порядок подачи документов
Подача документов осуществляется офлайн и онлайн.
Для подачи документов офлайн вы можете приехать в университет по адресу: Чиланзарский р-н, 17-й квартал, ул. Катартал-2, 38А (бывш. педагогический колледж им. Раджаби). Ориентир: городская таможня, махалля Мевазор.
Подача документов онлайн осуществляется на сайте университета.
Для регистрации нужно:
- Провести аутентификацию номера телефона.
- Заполнить анкету и закрепить все необходимые документы.
- Скачать квитанцию и оплатить регистрационный взнос.
- Прикрепить фото/скриншот оплаченной квитанции в личный кабинет.
В течение двух рабочих дней вы получите SMS-уведомление о статусе оплаты.
Сайт работает круглосуточно. Обработка присланных документов осуществляется в рабочие часы.
Режим работы: понедельник — пятница, с 10:00 до 17:00.
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.
Вступительные экзамены
Первый тур — тестирование.
Тестирование проводится при поддержке Государственного центра тестирования при Кабинете министров Узбекистана.
Балл за тестирование составляет 50% от общего балла.
Место проведения: Государственный центр тестирования.
Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Богишамол 12. Ориентир: мечеть Бодомзор, гостиница International Hotel, Ташкентский университет информационных технологий (ТУИТ).
Проведение тестирования запланировано на вторую половину апреля.
Второй тур — собеседование.
Балл за собеседование с преподавателями университета: 50% от общего балла.
Место проведения: университет Пучон в Ташкенте.
Проведение собеседования запланировано на вторую половину апреля.
Результаты поступления
Ознакомиться с индивидуальными результатами поступления можно в личном кабинете на сайте университета.
Окончание обучения и диплом
Студенты, успешно окончившие обучение в Ташкенте, получат диплом бакалавра университета Пучон в Ташкенте.
Студенты, решившие продолжить обучение в Республике Корея, получат диплом бакалавра университета Пучон в Республике Корея.
Общежитие
Для иногородних студентов на территории университета функционирует современное комфортабельное общежитие, готовое разместить до 280 студентов.
Телефоны: (+998) 78−150−40−02, (+998) 95−196−36−01.
Адрес: Чиланзарский р-н, 17-й квартал, ул. Катартал-2, 38А (бывш. педагогический колледж им. Раджаби).
Ориентир: городская таможня, махалля Мевазор.
Сайт: bucheon.uz
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Instagram: @bucheon.university
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