Россия с 15 марта ввела персональные санкции в отношении представителей руководства США и связанных с ними лиц. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В нём отмечается, что «в ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации», в российский «стоп-лист» «на основе взаимности» включены президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли.

В списке из 13 человек также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей, таких как Джейкоб Салливан (помощник президента по национальной безопасности), Далип Сингх (его заместитель), Уильям Бернс (директор ЦРУ), Дженнифер Псаки (пресс-секретарь Белого дома), Саманта Пауэр (директор Агентства США по международному развитию), Хантер Байден (сын президента), Хиллари Клинтон (бывший кандидат в президенты), Адевейл Адейемо (первый заместитель министра финансов) и Рета Джо Льюис (глава Экспортно-импортного банка США).

«Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России», — говорится в заявлении.

«При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в „чёрном списке“, для организации контактов высокого уровня», — отметили в МИДе.

В ближайшее время ожидается расширение санкционного перечня за счёт включения «высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер».

С этого же дня Россия вводит персональных санкциях в отношении представителей высшего руководства, парламентариев и «антироссийских деятелей» Канады, говорится в другом заявлении МИД РФ.

«В ответ на лихорадочно вводимые официальной Оттавой, соревнующейся в русофобском раже с Вашингтоном, всё новые санкции, которые были распространены на высших руководителей России и практически весь российский депутатский корпус, с 15 марта с. г. в „чёрный список“ лиц, невъездных в Российскую Федерацию, включаются премьер-министр Джастин Трюдо, министры иностранных дел и национальной обороны Мелани Джоли и Анита Ананд», — отмечается в заявлении.

Среди попавших под запрет также большинство депутатов Палаты общин канадского Парламента и «агрессивные пробандеровские элементы». Список граждан Канады, которым закрыт въезд в Россию, включает 313 человек.

«Данный шаг носит вынужденный характер и предпринят в порядке реакции на выходящие за рамки приличий враждебные действия нынешнего канадского режима, который столь долго испытывал наше терпение. Каждый русофобский наскок, идёт ли речь о нападениях на российские дипломатические миссии, закрытии воздушного пространства или фактическом разрыве Оттавой двусторонних экономических связей — в ущерб канадским же интересам, — неизбежно получит решительный и необязательно симметричный отпор», — заявили в МИД России.