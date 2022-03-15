Во вторник, 15 марта, из Украины через польский аэропорт Катовице вывезены 250 граждан Узбекистана, среди которых 43 женщины, 20 детей и 8 младенцев, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел.

Всего с 28 февраля по 15 марта состоялось 26 авиарейсов. Благодаря усилиям дипломатических представительств, удалось вывезти из зоны боевых действий в Украине 5884 узбекистанца, в том числе более 300 женщин, свыше 700 детей до 14 лет, 40 лиц с ограниченными возможностями, а также студентов и трудовых мигрантов.

Посольство Узбекистана в Украине, временно передислоцированное во Львов, оказывается содействие в транспортировке граждан Узбекистана, находящихся в отдаленных регионах Украины, в пункты эвакуации.

Кроме того, дипмиссия оформила 322 сертификата на возвращение на родину для сограждан, не имеющих при себе документов.