Служба безопасности дорожного движения (СБДД) Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана разрабатывает законопроект о поправках в Кодекс об административной ответственности, предусматривающие ужесточение наказаний за нарушение ПДД.

Об этом начальник СБДД Олим Саидов сообщил на встрече с депутатами партии «Адолат» и членами Комитета по вопросам обороны и безопасности Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Поправками предлагается ужесточить наказание за управление транспортными средствами в состоянии опьянения (статья 131 КоАО). Штраф намечено увеличить с 25 до 50 базовых расчётных величин с лишением права управления автомобилем на 5 лет (сейчас — от 1,5 года до 3 лет).

За уклонение водителей автомобилей и других участников дорожного движения от прохождения освидетельствования на состояние опьянения (статья 136 КоАО) предлагается лишать водительских прав на 3 года (сейчас — от 1,5 до 3 лет).

Олим Саидов сообщил, что также разрабатываются проекты 8 нормативно-правовых актов, в том числе 2 законов, 1 постановления президента (об обеспечении безопасности людей на дорогах, резком сокращении числа смертей) и 4 постановлений правительства.

Количество официально зарегистрированных ДТП в 2021 году составило 10001, что на 43,24% больше, чем в 2020 году (6982). Жертвами аварий в прошлом году стали 2426 человек (из них 263 ребёнка), что на 23,65% больше показателя предыдущего года (1962). Травмы получило 9230 человек, или на 40% больше, чем годом ранее (6591).