Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении в ночь на 11 марта заявил, что обеспокоен заявлениями России о разработке в Украине совместно с США бактериологического оружия.

Российская сторона ранее заявляла, что в Украине обнаружено 30 биолабораторий по производству, возможно, биологического оружия по заказу Министерства обороны США.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу также заявил, что в биолабораториях Украины на деньги Пентагона велись «эксперименты, нацеленные на создание биологического оружия, причём этнически ориентированного». Точно так же, по его словам, США работают и в других государствах постсоветского пространства, «создавая свои военно-биологические лаборатории прямо по периметру Российской Федерации, ну ещё КНР».

Владимир Зеленский предположил, что российские СМИ, распространяющие сообщения об этом, стремятся «прикрыть преступления своей армии в Украине… новыми обвинениями, новыми старыми фейками».

«Они обвиняют нас — снова нас, что мы якобы разрабатываем бактериологическое оружие якобы готовим химическую атаку. Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались уже: хочешь узнать о планах России — посмотри, в чём Россия обвиняет других», — сказал Зеленский.

«Разгонка таких обвинений в российских СМИ сама по себе показывает, что это они на такое способны. Российские же военные, российские же спецслужбы. Показывает, что они этого хотят… А мы виноваты. Нас все обвиняют в нападках на якобы миролюбивую Россию. И что теперь? Что это за обвинения в подготовке химических атак. Вы что, решили провести „дехимизацию“ Украины? Чем? Аммиаком? Фосфором? Что ещё вы нам приготовили? Куда ударите химическим оружием? По роддому в Мариуполе? По церкви в Харькове? По детской больнице „Охматдет“ или по лабораториям, большинство из которых остались ещё с советских времён и занимаются обычной наукой? Обычной. А не военными технологиями», — заявил президент Украины.

«Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны. Адекватного народа. И отец двух детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает. Вы это знаете. И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ», — сказал Зеленский.

Ранее он сообщил, что в результате авиаудара российских военных по территории детской больницы в центре Мариуполя 9 марта погибло 3 человека, включая одну девочку, 17 человек были ранены.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг заявил, что здание больницы было базой батальона «Азов», «откуда выгнали всех рожениц, всех медсестёр и вообще весь обслуживающий персонал».

Министерство обороны России сообщило, что «якобы имевший место „авиаудар“ — полностью режиссированная провокация» и что взрывы рядом с больницей были «постановочными».

По данным ООН, с начала «специальной военной операции» России «по денацификации и демилитаризации» в Украине (24 февраля) погибло 516 мирных жителей, 908 получили ранения. В реальности эти цифры могут быть выше, отмечают в международной организации. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что среди жертв — 71 ребенок. Более 100 детей получили ранения.

Число беженцев из Украины оценивается уже более чем в 2,3 миллиона человек. Большинство из них направилось в Польшу — свыше 1,4 миллиона. Примерно 1,9 миллиона жителей Украины стали внутренне перемещенными лицами. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в четверг сообщил, что Украину покинуло более 1 миллиона детей.

10 марта советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что «по очень приблизительной оценке» в стране за две недели уничтожены объекты и инфраструктура на 100 млрд долларов — «дороги, мосты, больницы и разное оборудование».

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