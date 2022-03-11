11 марта в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. Они обсудили вопросы сотрудничества, ситуацию в Украине и санкции, введённые рядом стран в отношении России и Беларуси. Расшифровка части переговоров опубликована на сайте Кремля.

«Мы пройдём через эти трудности»

Владимир Путин, говоря о двусторонних отношениях, отметил, что «в целом ситуация развивается в положительном ключе». «Есть, конечно, и проблемы, связанные с событиями сегодняшнего дня, с известными ограничениями, санкциями и так далее. Но, как мы с вами и говорили раньше, попытки ограничить наше развитие, сдержать его, они предпринимались всегда, предпринимаются и сейчас — сейчас в большем масштабе, конечно, это очевидно. Уверен, что мы пройдём через эти трудности и, наоборот, приобретём больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными, в конечном итоге пойдёт на пользу, как это было в предыдущие годы».

«Российская Федерация, а мы тем более, всегда под санкциями, — подтвердил Александр Лукашенко. — Сегодня они более масштабные, но мы уже к этому, простите, свинству Запада привыкли. Почему свинству? Потому что это всё нелегитимно, как они любят говорить, это всё незаконно, в нарушение всех международных соглашений и договоров, к которым и они, и мы — в части каких-то [договоров] — присоединились. Поэтому ещё раз, третий раз: это просто свинство, с моей точки зрения. Я уже этого натерпелся, вы „наелись“ уже».

Отвечая на вопрос, который ему задавали журналисты: переживут ли обе страны санкции, глава Беларуси сказал: «Сегодня санкции для нас — это время возможностей. Я человек советский, Вы из советского периода, хорошо знаете: мы всегда тогда были под санкциями и нормально жили и развивались».

«Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста»

Затрагивая ситуацию вокруг Украины, Александр Лукашенко заявил, что Украина готовила нападение на Беларусь: «Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям — четыре позиции, я сейчас покажу карту, привёз — они бы атаковали наши войска, Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста».

«Хорошо, что начали. Биологическое оружие, самые большие атомные электростанции — и всё это были готовы взорвать. Сейчас мы видим, что в Чернобыле творится, Вы меня попросили электричество подвести, а им не надо, Вы понимаете? А им не надо. И пускай там что угодно творится, они отпихиваются, а мы силой подвели туда электричество, как я и обещал, к Чернобыльской станции», — сказал Александр Лукашенко.

«Люди потихоньку начинают понимать, что есть что и за кем стоит эта правда. Не сделали бы это за сутки до того — поверьте, через несколько дней мы бы испили всю эту чашу с огромными потерями», — добавил он.

ОДКБ и ЕАЭС: «сплотиться вместе»

«Если мы с вами сориентируемся, поверьте, через полгода, к концу года люди забудут, что это случилось, с точки зрения экономики… Нам надо отстроить нашу экономику. Обойдёмся без них, у нас всё есть, для того чтобы нормально жить и работать», — продолжил Александр Лукашенко.

«Мы всегда помогали своим союзникам: казахам помогали — да всем. Рынок вы некоторым открыли, не буду их называть, они обижаются. Ну так нам надо как-то собраться в ОДКБ, нам надо в Евразэс (прежнее название ЕАЭС — ред.) собраться, сплотиться вместе… Поверьте, ещё добавив эти рынки, мы через месяц забудем, что у нас есть санкции… Нам надо собраться в Москве за столом, сесть за стол переговоров и договориться: мы вам это продаём, вы нам это, и выстраиваем нашу общую экономическую политику», — предложил он.

Владимир Путин ответил: «Сейчас делается массированный удар, наносится по экономике. Но практика последних лет показала, что там, где западники ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на новом технологическом уровне. И это всё работает. Мы, конечно, стали в этом смысле сильнее, здесь вы правы. Это как раз, так и можно сказать, время возможностей, для того чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического, экономического суверенитета».