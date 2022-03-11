Фонд развития искусства и культуры Узбекистана с междисциплинарной выставкой Mahalla Unframed принимает участие в Неделе искусств Alserkal Art Week, которая проходит в арт-квартале Alserkal Avenue в Дубае.





Фото: Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Интерактивная экспозиция впервые была представлена в национальном павильоне Узбекистана на Венецианской архитектурной биеннале в прошлом году. Она посвящена феномену махалли как традиционной модели организации городской жизни. Кураторами выставки стали профессора архитектуры и дизайна Высшей технической школы в Цюрихе Эмануэль Крист и Кристоф Гантенбейн.





Фото: Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

С помощью технологий виртуальной реальности Mahalla Unframed переносит посетителей в пространство традиционного дома в исторической ташкентской махалле. «Погружение» способствует знакомству с архитектурными особенностями, осмыслению культурного значения махаллей, которые включены в предварительный список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.





Фото: Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

В Фонде развития культуры и искусства отметили, что выставка позволит подчеркнуть культурный потенциал страны и ещё больше интегрировать её в глобальную среду современного искусства.

«С помощью выставки мы надеемся стимулировать дискуссии, которые позволят решить проблемы, возникающие при работе над сохранением культурного наследия, и способствовать гармоничному развитию культурных взаимосвязей между прошлым и настоящим, обеспечивающим нашему обществу устойчивый образ жизни», — сказала исполнительный директор фонда Гаянэ Умерова.





Фото: Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

В рамках выставки Mahalla Unframed пройдёт серия пленарных заседаний о поддержании и сохранении культурного наследия, будущем музеев, возрождении традиционных ремесел и практиках, способствующих развитию и сохранению культуры. Среди участников — руководитель отдела архитектуры Управления культуры и древностей Бахрейна Нура Холтроп, архитектор и реставратор объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Индии Абха Ламбах, а также представители Музея будущего (Дубай), France Museums (Лувр Абу-Даби / Париж), Nikken Sekkei Architects (Дубай / Токио) и Atelier Brückner (Штутгарт / Сеул).