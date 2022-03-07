Со второй половины дня 7 марта на улицах Ташкента наблюдаются огромные пробки. Автомобилями в том числе заполнены путепроводы.





Сервис Яндекс.Карты оценивает пробки на отдельных участках улиц в 10 баллов. Вероятными причинами заторов являются ливень, из-за которого затоплены некоторые улицы, и предпраздничные поездки горожан.





В центре столицы очень медленное движение транспорта наблюдается на проспекте Навои, где ведётся реконструкция, на улицах Абдуллы Кадыри, Шарафа Рашидова, Махтумкули, Бабура и других.





Жители сообщают, что время в пути увеличилось минимум в два раза. На многих перекрёстках движением управляют регулировщики.

Происходящее в очередной рад доказывает необходимость срочного увеличения количества подвижного состава общественного транспорта и организации выделенных линий.