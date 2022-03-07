Торговые сети в России вводят ограничение на продажу ряда социально значимых товаров в одни руки.

5 марта крупнейшие ритейлеры попросили разрешить им ограничивать продажу некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки для борьбы с перекупщиками, сообщал ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга РФ. В Минсельхозе и Минпромторге инициативу поддержали.

Ограничение продажи в одни руки в «Ашане». Фото из телеграм-канала «Москвач».

4 марта РБК узнал, что «Ашан» ограничил отпуск в одни руки сахара, соли, круп и масла из-за высокого спроса. Например, в Москве покупателю не продали три пачки муки. В самой сети объяснили, что это нужно для сохранения товаров на полках, а дефицита продуктов на складах нет.

«Доставка со склада и восстановление выкладки на полке после нескольких таких крупных закупок может занимать время, в течение которого часть покупателей останется без товара», — говорилось в сообщении торговой сети.

Сеть гипермаркетов «Лента» также ввела ограничения на продажу круп, сахара, кофе, чая, масел, продуктов быстрого приготовления, приправ, соусов, мясных и рыбных консервов, масла, косметики, средств для стирки, туалетной бумаги, детской бытовой химии и подгузников.

«Сейчас мы вынуждены ввести ограничения, связанные с управлением текущими запасами. Данная мера введена для исключения рисков ускоренного выбывания этих товаров», — говорится в сообщении сети.

Торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Чижик» и онлайн-гипермаркет «Vprok.ru Перекрёсток» (X5 Group) предупредили об ограничениях на большие закупки некоторых товаров, пишут «Ведомости».

Речь идет о товарах бакалейной группы, которые пользуются ажиотажным спросом в ряде регионов в последние дни, — это сахар, гречневая крупа, подсолнечное масло и другие продукты. По словам представителя X5, решение ограничить закупки связано не с дефицитом продукции, а с тем, что поставщики не успевают фасовать и подготавливать её для поставок ритейлерам.

В начале марта крупные торговые сети приняли рекомендации регуляторов по ограничению наценки на отдельные продукты питания на уровне 5%.