Популярная радиостанция «Эхо Москвы» вечером 1 марта была отключена от эфира. Об этом сообщил главный редактор станции Алексей Венедиктов.

Незадолго до этого по требованию Генеральной прокуратуры России был ограничен доступ к сайтам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь».

Генпрокуратура обосновала требование «целенаправленным и систематическим размещением» на этих сайтах «заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

В заявлении ведомства говорится, что информация этих СМИ «содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя».

РБК напоминает, что «Эхо Москвы» работает с 1990 года. Единственный раз, когда радиостанцию отключали от эфира, был в 1991 году во время путча ГКЧП.

Редакция «Эха Москвы» заявила, что категорически несогласна с представлением Генпрокуратуры, приведшим к отключению радиостанции от эфира и блокировке сайта.

«Содержащиеся в представлении претензии не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России. Редакция будет оспаривать в судах это решение. Видим в нём политическую составляющую, а также введение цензуры, которая впрямую запрещена Конституцией РФ», — говорится в заявлении.

Телеканал «Дождь» (признан в России иностранным агентом) продолжает вещание на YouTube. В заявлении редакции канала говорится, что в уведомлении, которое «Дождь» получил после блокировки сайта, не указаны конкретные материалы, которые нарушают российские законы.

«Освещая события в Украине, „Дождь“ строго следует законам Российской Федерации. Мы публикуем материалы только со ссылкой на проверенные источники информации: представителей органов власти обеих стран, экспертов с репутацией, крупных политиков и журналистов ведущих изданий обеих стран», — отмечается в заявлении.