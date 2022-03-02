Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 марта провёл видеоселекторное совещание по совершенствованию системы поддержки женщин и укреплению их статуса в обществе.

Отмечалось, что в 2021 году по программам женского предпринимательства было выделено 2 трлн сумов кредитов и субсидий на более чем 200 тысяч проектов, постоянную работу получили 320 тысяч женщин. Прошли обучение профессиям 190 тысяч женщин, более 4000 предоставлены средства на первоначальный взнос для приобретения жилья.

В высшие учебные заведения на основе специального гранта были приняты 2000 девушек. В результате женщины составили 60% студентов, поступивших в вузы в прошлом году.

С 2020 года была внедрена система «женской тетради», около 900 тысячам женщин, включённым в неё, была оказана социально-экономическая, медицинская, юридическая и психологическая помощь, отмечалось на совещании.

Касаясь вопроса улучшения жилищных условий женщин, президент сказал: «Когда-то не было возможности дать женщинам льготное жильё, не было ни законной основы, ни денег».

Председатель Сената Танзила Нарбаева и министр финансов Тимур Ишметов.

Президент принял решение о направлении женщинам не менее 40% субсидий по ипотечным кредитам.

В 2022 году высокотехнологичную медицинскую помощь получат 6000 женщин, что в 5 раз больше, чем в 2021 году. На эту цель выделят 100 млрд сумов. Свыше 10 тысяч женщин с инвалидностью будут обеспечены реабилитационными средствами. Для 3 миллионов женщин будет организован онкологический скрининг, на который выделяется 40 млрд сумов.

Даны поручения по вакцинации девочек в возрасте 9−12 лет (ВПЧ и ещё 12 других вакцин), на что выделяется 200 млрд сумов. Кроме того, ожидается увеличение расходов на бесплатное обеспечение женщин фертильного возраста лекарствами и витаминами с 30 млрд до 100 млрд сумов.

В 2022—2025 годах будут полностью отремонтированы и оснащены 227 родильных комплексов и 46 межрайонных перинатальных центров.

По данным пресс-службы президента, на совещании приняты «исторические решения» по расширению доступа женщин к образованию.

В частности, будет разработана программа поддержки женского образования на 2022−2026 годы. Ею будет предусмотрено создание в столице университета в области текстиля на основе государственно-частного партнёрства. На местах также будут открыты техникумы университета с участием хлопково-текстильных и шерстяных кластеров.

Планируется увеличить долю женщин-студенток, обучающихся по направлению точных наук, техники и права, с нынешних 24% до 40%. Для этого не менее 50% квот для студенток каждый год будет предназначаться для изучения этих дисциплин.

Вице-премьер — председатель Госкомитета по делам семьи и женщин, сенатор Зулайхо Махкамова.

С нового учебного года впервые будет налажена выдача беспроцентных кредитов на 7 лет для оплаты контрактов на обучение. Для этого банкам в текущем году будет выделено 1,8 трлн сумов, а в ближайшие пять лет — 8 трлн сумов.

Со следующего учебного года государство будет компенсировать из бюджета сумму контрактов девушек, обучающихся в магистратуре. Речь идёт о 23 тысячах студенток, которые получат 200 млрд сумов.

Кроме того, ежегодно 50 девушек будут направляться на обучение в престижные зарубежные вузы на бакалавриат и 10 — на магистратуру.

Контракты на обучение 150 студенток из малообеспеченных семей, а также студенток-сирот из каждой области (всего 2100) будут оплачиваться местными бюджетами.

Для студенток с маленькими детьми будут созданы условия для дистанционного обучения.

Для увеличения доли женщин среди учёных ежегодно будет выделяться не менее 300 квотированных мест для поступления в докторантуру.

Планируется принять программу «Бизнес аёллар» («Деловые женщины») на 2022−2024 годы, предусматривающую увеличение доли женщин-предпринимателей с нынешних 25% до 40%. Всего на реализацию этой программы будет выделено 8 трлн сумов.

Кроме того, с 1 июня:

будут созданы Центры оценки квалификаций при моноцентрах и вузах, по обучению женщин востребованным профессиям. Эти центры организуют обучение женщин востребованным профессиям с последующей сертификацией их квалификации;

в 2022 году через центры будет введён госзаказ на обучение 30 тысяч женщин востребованным профессиям и выдачу квалификационных документов;

также будет госзаказ по обучению 20 тысяч девушек-выпускников школ и колледжей в области ИТ ежегодно;

с 2023 года эта система будет внедрена в сфере изучения иностранных языков.





Глава государства подчеркнул необходимость поддержки предпринимателей, которые обеспечивают занятость безработных женщин. Анонсированы многочисленные налоговые льготы и торговые преференции для них.

С 1 июля 2022 года малые предприятия, обеспечивающие занятость малообеспеченных женщин в сельской местности, смогут:

уплачивать налог на имущество и землю по сниженной на 50% ставке и социальный налог в размере 1% до 1 января 2025 года;

в рамках государственных закупок разрешена реализация своей продукции до 200 млн сумов на условиях прямого договора на территории, где она осуществляет свою деятельность.

Всем предприятиям и организациям, независимо от форм собственности, разрешается работать с надомницами. При этом работодатели получат субсидию в размере до 3 млн сумов на каждую надомницу. За счёт этой субсидии работодатель будет обеспечивать надомниц швейным, прядильным, кондитерским оборудованием и гарантированно покупать их продукцию.

Обсуждены также вопросы усиления правовой защиты женщин. Сегодня женщинам, подвергшимся домашнему насилию, предоставляется особая защита сроком на 30 дней. Однако в этой системе имеется пробел, говорилось на совещании. В связи с этим защиту женщин от притеснений и насилия теперь будет обеспечивать суд, а специальная защита будет устанавливаться на срок до одного года.