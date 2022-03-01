Событие, которое с конца 2021 года с нетерпением ждали абоненты Mobiuz, наконец-то состоялось. 28 февраля мобильный оператор провел розыгрыш призов главного этапа акции «Миллионы на мечту» на общую сумму 980 млн сумов.

Онлайн трансляция мероприятия проводилась в Telegram-канале и Instagram-аккаунте Mobiuz. Благодаря этому тысячи абонентов со всех уголков Узбекистана получили возможность в режиме реального времени следить за происходящим.

Наряду с онлайн-зрителями за розыгрышем непосредственно на месте ее проведения наблюдала авторитетная независимая комиссия. В нее вошли представитель службы поддержки Telegram в Узбекистане Давронбек Рустамов, креативный директор сети магазинов Ishonch Замира Рахманова, журналист Мухрим Аъзамходжаев.





После старта мероприятия ведущий Нодирхон Мухаммадхонов напомнил всем ключевые условия акции «Миллионы на мечту».

Она проводилась с 15 ноября 2021 года по 10 февраля 2022 года включительно. За этот период абонентам необходимо было копить шансы: подключившись к участвующим в акции тарифным планам и/или активировав специальный интернет-пакет 5000 МБ. В результате, каждому накопленному абонентами шансу компания присвоила уникальный ID-код.





Для выявления победителей в систему онлайн-рандомайзера случайных чисел Randomus были загружены 339264 уникальных ID-кода участников.

В течение получаса были поэтапно определены случайные победители акции. Шесть призов — по 5 млн сумов, пять призов — по 10 млн сумов, четыре приза — по 50 млн сумов и еще четыре — по 100 млн сумов. С каждым разом суммы разыгрываемых призов увеличивались, как и нарастало волнение всех зрителей.

В числе победителей оказались абоненты с номерами, зарегистрированными в Каракалпакстане, Ташкенте, Андижанской, Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Самаркандской, Ташкентской, Хорезмской областях. Обладателем главного приза в 300 млн стал абонент из Ташкента.





С некоторыми победителями удалось связаться в ходе онлайн-эфира и сообщить радостную новость. С остальными счастливчиками представители компании будут связываться в ближайшие дни. Позже, после оформления необходимых документов, пройдут церемонии вручения денежных сертификатов, о которых Mobiuz расскажет дополнительно.

Список всех выигрышных ID-кодов с указанием некоторых данных абонентов размещен на веб-сайте mobi.uz.

О победителях первого этапа акции «Миллионы на мечту», которые выиграли поездку в Дубай, мобильный оператор рассказывал в своем Telegram-канале с 15 по 18 февраля.

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