Март начинается с повышения температуры, и к 4 марта воздух в дневные часы прогреется до +20…+23 градусов Цельсия. В эти дни ожидается преобладание сухой погоды, лишь в отдельных районах Узбекистана днём 1 марта и в ночь на 2 марта возможен небольшой дождь, сообщил Узгидромет.

С 5 марта погода начнёт ухудшаться. По стране пройдут дожди, возможны грозы, местами сильный порывистый ветер и понижение температуры до значений, близких к нормальным для первой декады марта.

В дальнейшем до конца месяца ожидается характерная для марта неустойчивая погода. Как отмечают в Узгидромете, для первого весеннего месяца характерны резкие колебания температуры, когда периоды бурных потеплений сменяются периодами резких похолоданий иногда с непродолжительным переходом дождя в снег, и понижением ночной температуры до отрицательных значений.

За последние 50 лет самым холодным был март 1972 года, когда даже в третьей декаде марта температура в ночные часы понижалась до -10…-15 градусов.

В последние годы март в Узбекистане стал теплее. Март в 2008, 2016 и 2018 годах был в тройке самых тёплых за все годы наблюдений. В самые тёплые мартовские дни температура повышалась до +30…+32 градусов, по югу местами до +35…+37 градусов.

Март в Узбекистане — самый осадочный месяц в году и по количеству осадков и по числу осадочных дней. В среднем, не считая северных районов и пустынной зоны, в марте бывает от 10 до 15 дней с осадками.

Наиболее осадочными за последние 10 лет были март 2013 года и март 2014 года. В эти годы дожди, в первой декаде — с переходом в снег, выпадали часто, временами они были сильными, и их месячное количество доходило до полутора — двух месячных норм.

Самым снежным за последние 25 лет был март 1998 года, когда снежный покров в Ташкенте наблюдался в течение 9 дней, а его максимальная высота составила 22 см.