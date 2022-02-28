В понедельник на территории Узбекистана с выходом влажной воздушной массы с районов Кавказа местами пройдут дожди, по горным районам — снег, осадков не будет лишь по областям Ферганской долины. Местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха будет в пределах +13…+18 градусов Цельсия, сообщил Узгидромет. По горным районам лавиноопасно.

1 марта по большей части территории страны дожди продолжатся, но уже будут слабее. По северу осадки прекратятся. 2 марта влажная воздушная масса сместится на восток, дожди сохранятся по лишь по Ташкентской области и Ферганской долине в ночные и утренние часы. Днём температура воздуха с облачностью не превысит +12…+17 градусов.

Со второй половины недели на территорию Узбекистана ожидается вынос воздуха с юга, что обусловит очень тёплую погоду без осадков. Температура воздуха в дневные часы будет повышаться до +18…+23, по югу и пустынной зоне — до +25…+27, что на 10−12 градусов выше климатической нормы для этих дней.

Усиленный вынос очень тёплого воздуха может вызвать 4 марта усиление ветра до 15−20 м/с.