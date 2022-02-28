Всемирный мобильный конгресс (MWC 2022) — одно из крупных мероприятий, которое открывает свои двери представителям ИКТ-индустрии, бизнес-сообществам и любителям инновационных технологий со всего мира. По традиции мероприятие проходит в выставочном комплексе Фира де Барселона, объединяя в этом году 1800 компаний из более 183 стран мира. Свыше 1000 экспертных спикеров примут участие в форумах и встречах в рамках мероприятия.

Основными темами мероприятия станут технологии 5G, искусственный интеллект, облачные технологии, финансовые технологии и сервисы, «интернет всего» (Internet of everything), а также применение инноваций для вертикальных отраслей.

Компания Huawei, будучи крупной ИКТ-компанией, является постоянным участником Всемирного мобильного конгресса. В 2022 году компания Huawei на своих стендах и форумах сделает особый акцент на последние инновации для построения упрощенной, экологически чистой и интеллектуальной инфраструктуры с целью поддержки устойчивого развития мира. Благодаря инновационным технологиям и решениям Huawei стремится помочь операторам создавать качественную инфраструктуру ИКТ, обеспечивая оптимальный опыт для потребителей и ускоряя цифровую трансформацию отрасли.





27 февраля в преддверии конгресса MWC компания Huawei провела форум под названием Lighting Up the Future, в ходе которого были раскрыты темы преимущества применения 5G, возможности построения новых бизнес-моделей и ускорения коммерческого успеха 5G, а также создания зеленой надежной, эффективной и интеллектуальной ИКТ-инфраструктуры, которая поможет операторам цифровой и интеллектуальной трансформации повысить эффективность и достичь нового роста.

Глобальная цифровая экономика развивается быстрыми темпами, и в 2022 году более 50% мирового ВВП будет оцифровано. Многие страны и регионы, такие как Китай, Южная Корея и ЕС, уже объявили об огромных инвестиционных планах цифровой экономики. Во время своего основного доклада исполнительный директор Huawei и директор подразделения по работе с операторами связи Раян Дин объяснил, что жизнеспособность цифровой экономики можно оценить по трем факторам: плотность подключения, разнообразие вычислительных ресурсов и интенсивность сокращения выбросов углерода, и что эти факторы дают операторам рычаги, необходимые им для формирования будущего цифровой экономики.





«Увеличивая плотность подключения, операторы могут увеличить свою базу пользователей 5G и расширить масштабы своего бизнеса. Что касается сокращения выбросов углерода, новые экологически чистые ИКТ-решения, подобные решениям Huawei, увеличат пропускную способность сети и сократят потребление энергии для более экологичного развития», — добавил Раян Дин.

Коммерческое развертывание 5G началось два года назад, и с тех пор количество сетей, пользователей и устройств 5G быстро растет. К концу 2021 года более 200 операторов развернули коммерческие сети 5G, обслуживающие более 700 млн пользователей 5G. В Узбекистане три оператора связи уже провели предкоммерческое тестирование сетей пятого поколения.

Всемирный мобильный конгресс будет проходить с 28 февраля по 3 марта 2022 года. Учитывая заинтересованность в ускорении цифровой трансформации Узбекистана, делегация из числа мобильных операторов и регуляторов ИКТ-сферы принимает участие в мероприятии для обмена опытом и изучения цифровых трендов, которые в дальнейшем могут быть применены для укрепления ИКТ-инфраструктуры республики.

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