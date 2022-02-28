Количество ежесуточно выявляемых случаев коронавируса в Узбекистане продолжает снижаться. По данным Министерства здравоохранения, в воскресенье в стране было подтверждено 106 случаев, в субботу — 125.

Общее количество случаев COVID-19, зарегистрированных с марта 2020 года, превысило 236,4 тысячи.

Количество случаев пневмонии в воскресенье составило 15, в субботу — 19.

В воскресенье было отмечено 2 случая смерти от осложнений, вызванных коронавирусом, в субботу — 3. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1635.