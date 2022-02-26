Классические заварные блинчики на молоке





Предлагаем самый простой рецепт — блины на молоке. Начинка может быть абсолютно любой — творог, яблоки, мясной фарш.

Пышные дрожжевые блины





Дрожжевые блины — это классика. Блины получаются воздушные и очень нежные.

Блины на кефире и кипятке





Ажурные блины на кефире с кипятком получаются нежными и тонкими.

Сырные блинчики с зеленью





Если вы любите сыр, возьмите на заметку рецепт приготовления сырных блинчиков с зеленью.

Блинчики «Креп Сюзетт»





Блинчики «Креп Сюзетт» — французская классика. Подаются с апельсиновым соусом.

Кружевные блинчики на молоке и газированной воде





Необычный рецепт приготовления классических блинчиков на молоке с добавлением газированной воды.

Тонкие блинчики на молоке «в горошек»





Оригинальные блинчики «в горошек» — десерт, который отлично сочетается с любой сладкой начинкой.