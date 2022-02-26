Классические заварные блинчики на молоке
Предлагаем самый простой рецепт — блины на молоке. Начинка может быть абсолютно любой — творог, яблоки, мясной фарш.
Пышные дрожжевые блины
Дрожжевые блины — это классика. Блины получаются воздушные и очень нежные.
Блины на кефире и кипятке
Ажурные блины на кефире с кипятком получаются нежными и тонкими.
Сырные блинчики с зеленью
Если вы любите сыр, возьмите на заметку рецепт приготовления сырных блинчиков с зеленью.
Блинчики «Креп Сюзетт»
Блинчики «Креп Сюзетт» — французская классика. Подаются с апельсиновым соусом.
Кружевные блинчики на молоке и газированной воде
Необычный рецепт приготовления классических блинчиков на молоке с добавлением газированной воды.
Тонкие блинчики на молоке «в горошек»
Оригинальные блинчики «в горошек» — десерт, который отлично сочетается с любой сладкой начинкой.