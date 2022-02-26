UzAuto при участии представителей министерств и ведомств Узбекистана презентовал результаты поэтапного внедрения системы комплаенс собственной разработки, благодаря внедрению которой отрасли удалось сэкономить более 440 млрд сумов.

В конце 2019 года в своем обращении к Олий Мажлису президент Узбекистана подчеркнул, что для борьбы с коррупцией каждый представитель общества должен быть привит «вакциной честности». Для достижения всех поставленных целей и результатов проводимых реформ деятельность каждой отрасли должна основываться на законе, честности и справедливости.





В этих целях в 2019 году в UzAuto в соответствии с международными стандартами и базовыми принципами законодательства была внедрена система комплаенс. Внедрение было осуществлено в два этапа, на первом из которых была создана нормативно-правовая база, регулирующая работу системы комплаенс.

К 2021 году, обобщая двухлетнюю работу системы комплаенс, были определены девять ключевых областей системы, в которых могут возникнуть коррупционные схемы, негативно сказывающиеся на эффективности компании.

Девять основных направлений работы системы комплаенс:

закупки;

поставки;

локализация;

производство;

маркетинг;

финансы и экономика;

кадровые ресурсы;

безопасность;

цифровизация.

По результатам анализа в 2021 году классическая система комплаенс была кардинально пересмотрена. Были привлечены специалисты узкого профиля в области предотвращения коррупции и повышения экономической эффективности по каждому из направлений, совместно с которыми была разработана собственная модель системы комплаенс UzAuto.





В результате внедрения адаптированной под отрасль системы комплаенс за короткий промежуток времени был получен ряд внушительных результатов, что подтверждает эффективность системы:

изучение системы закупок позволило предотвратить необоснованные расходы на товары и услуги на сумму 54,8 млрд сумов;

оптимизация бизнес-планов структурных производственных предприятий на 2022 год сократила неоправданные расходы средств и рабочего времени на сумму 42,2 млрд сумов;

анализ производственного процесса и дальнейшая его оптимизация сократили расходы на 7,8 млрд сумов;

оптимизация расходов на транспортировочные конструкции при экспорте автомобилей позволила сократить расходы на 71,7 млрд сумов;

предложения по реализации 22 проектов локализации на 12 предприятиях сократят расходы на 15,3 млрд сумов;

оптимизация кадровых ресурсов сократила расходы на 2 млрд сумов.

Выявлен и предотвращен 41 случай финансовых махинаций и хищений на сумму 242,6 млрд сумов, документы по которым направлены в соответствующие органы.

Кроме того, в результате эффективных мер системы комплаенс по выявлению и предотвращению нарушений в отрасли удалось более безболезненно пережить период пандемии и глобального кризиса с микрочипами и логистикой. В результате UzAuto Motors стал одним из немногих автопроизводителей в мире, избежавших остановки производства, сокращения рабочих мест и повышения цен за весь пандемийный период.

Достигнутые результаты подтверждают эффективность системы комплаенс UzAuto, что делает ее надежным инструментом бескомпромиссной борьбы с коррупцией, оптимизации расходов и формирования нетерпимости к правонарушениям у всего коллектива.

На правах рекламы.