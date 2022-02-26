В субботу в 20:30 по ташкентскому времени из Львова в направлении КПП «Краковец» на украинско-польской границе выехала первая эвакуационная колонна из более чем 90 граждан Узбекистана. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов со ссылкой на посольство страны в Украине.

Вопрос пересечения границы координируется совместно с посольством Узбекистана в Польше, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине находятся приблизительно 4300 граждан Узбекистана.

Граждан Узбекистана в Украине просят прислушиваться к рекомендациям посольства и внимательно следить за информацией, публикуемых в социальных сетях и на сайте посольства.

«Категорический рекомендуем в целях безопасности по возможности не выходить на улицу, где могут идти боевые действия, и не поддаваться панике. Дипломатическое учреждение ведет работу в круглосуточном режиме, в том числе по эвакуации граждан Республики Узбекистан и по организации горячего питания для тех, кто эвакуирован в бомбоубежища и подвальные помещения», — говорится в сообщении.

В посольстве Узбекистана в Киеве организована работа круглосуточного штаба из числа сотрудников дипмиссии и представителей диаспоры. Формируются списки эвакуируемых граждан. Заявки на выезд продолжают поступать.

В Харькове находится представитель посольства для решения организационных вопросов, связанных с эвакуацией студентов.

«После многочисленных консультаций с партнёрами определено, что наиболее безопасным вариантом эвакуации граждан Республики Узбекистан является Польша», — отмечал ранее Юсуп Кабулжанов.

Власти Польши согласились предоставить право пересечения границы Польши для граждан Узбекистана без получения виз. Достигнута договоренность об эвакуации граждан Узбекистана из Польши рейсами Uzbekistan Airways.

Телефонные номера посольства Узбекистана в Киеве: +380 44 501 50 00, +380 44 501 41 81, +380 44 501 41 82, +380 44 501 41 83. Электронная почта: embassy@uzbekistan.org.ua.