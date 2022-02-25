Росту числа пользователей 4G LTE способствовала ускоренная модернизация действующих и запуск новых базовых станций, совершенствование сопутствующей инфраструктуры. За год Mobiuz включил в эфир более 2,3 тысячи базовых станций четвертого поколения — это рекордный показатель за всю историю деятельности компании.

В рамках развития транспортной сети построено более 70 и модернизировано более 1,3 тысяч пролетов радиорелейных, проложено более 36 600 метров волоконно-оптических линий связи.

Все реализуемые проекты направлены на решение двух приоритетных задач. В крупных городах и областных центрах — это дальнейшее увеличение емкости сетей, обеспечение стабильности работы мобильного интернета, уменьшение зон, где пропадает сигнал. В районах и селах работы охватывают максимальное расширение покрытия 4G LTE.

Благодаря этим мерам доля сетей 4G LTE в интернет-трафике Mobiuz составила 63,6% и продолжает расти.





Впереди перед командой технического блока оператора стоят грандиозные задачи. В рамках инвестиционного проекта с Китайской Народной Республикой запланирован дальнейший перевод услуг передачи данных в сети 4G LTE. В 2022 году запланирован запуск не менее 1000 базовых станций 4G LTE, полноценный запуск 5G и дальнейшее его развитие. Продолжается работа по модернизации транспортной сети, дальнейшему совершенствованию биллинговой системы.

В 2022 году уже запущены десятки базовых станций в более чем 40 населенных пунктах по всему Узбекистану. Активное развитие инфраструктуры осуществлено в поселках Кегейли, Алтынкуль, Жаманша (Каракапакстан), поселке Мираки (Кашкадарьинская область), Караянтак (Хорезмская область), Даугызтау (Навоийская область) и многих других населенных пунктах.

Значительное улучшение скорости мобильного интернета в этих населенных пунктах помогло абонентам компании пользоваться цифровыми сервисами, загружать файлы большого объема, смотреть видео или играть в онлайн-игры без задержек.

По данным сервиса Hootsuite, современные пользователи проводят в интернете в среднем 6 часов 58 минут в сутки. Социальные платформы, онлайн-серфинг, онлайн игры — все это способствует тому, что пользователи все больше времени проводят онлайн. Это полноценно касается и абонентов Mobiuz.

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