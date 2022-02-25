Чернобыльская зона и все объекты Чернобыльской атомной электростанции находятся под контролем российских военных. Об этом на брифинге в пятницу заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

«К сожалению, вынуждены сообщить, что по состоянию на данный момент Чернобыльская зона, так называемая зона отчуждения, и все объекты Чернобыльской АЭС взяты под контроль российскими вооруженными группировками. Жертв и пострадавших, по данным руководства Чернобыльской зоны отчуждения, а также Чернобыльской АЭС, на данный момент нет. Последующая информация будет уточняться», — сказал премьер.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил УНИАН, что «состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно».

«После совершенно бессмысленной атаки россиян в этом направлении невозможно говорить, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из самых серьезных угроз для Европы сегодня», — заявил он.

Советник добавил, что Россия может готовить провокации.

«Зная привычки россиян, наверняка они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС. Либо воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, либо же сами повредят эти, безусловно, опаснейшие объекты», — считает Михаил Подоляк.

Несколько часов до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил в Twitter, что российские военные пытаются захватить Чернобыльскую АЭС.

«Наши защитники отдают свои жизни, чтобы трагедия 1986 года не повторилась. <...> Это объявление войны всей Европе», — отмечал украинский лидер. Он также сообщил об этом премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон.

Реакция МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с серьезной обеспокоенностью следит за ситуацией в Украине и призывает к максимальной сдержанности, чтобы избежать любых действий, которые могут поставить под угрозу ядерные объекты страны, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

«Украинский регулирующий орган ранее сообщил МАГАТЭ, что поддерживает связь с действующими украинскими атомными электростанциями, которые, по его словам, работают безопасно и надежно. Что касается ситуации на Чернобыльской АЭС, Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что „неустановленные вооруженные силы“ взяли под контроль все объекты ГСП „Чернобыльская АЭС“, расположенные в Зоне отчуждения. Сторона добавила, что на промплощадке нет ни пострадавших, ни разрушений», — говорится в сообщении.

Рафаэль Гросси заявил, что жизненно важно, чтобы безопасная и надежная работа ядерных объектов в этой зоне не подвергалась каким-либо воздействиям или нарушениям.

В апреле 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария: взорвался реактор типа РБМК-1000 в энергоблоке № 4. Из-за этого территория площадью 200 тыс. кв. км подверглась радиоактивному заражению, из близлежащих районов в 1986 году были эвакуированы около 115 тыс. человек. Еще 530 тыс. человек принимали участие в ликвидации последствий аварии, а 30-километровая территория вблизи станции стала зоной отчуждения.