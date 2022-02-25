Alfraganus — это масштабный проект современного ритейл-парка в пяти минутах от центра Ташкента. Уже в этом году грандиозный проект Alfraganus откроет свои двери и станет новым центром притяжения для жителей и гостей столицы. Оригинальная концепция, а также обширный список преимуществ проекта будут привлекать до 840 тысяч посетителей в месяц.

Первая фаза проекта — более 280 коммерческих помещений — сдается уже в 2022 году. Помещения на втором этаже масштабного ритейл-парка Alfraganus представлены площадью от 36 до 3997 кв. м. Формат данных помещений подойдет для точки общепита, магазинов детских товаров, бизнес-сегмента, сферы услуг и многого другого.





Выгодным предложением является минимальный первоначальный взнос от 10% и период рассрочки до 18 месяцев. Узнать подробнее об условиях приобретения помещений в грандиозном проекте можно в офисе продаж и по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Сайт: alfraganus.com

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Instagram: @alfraganus.uz

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