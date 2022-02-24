Dream City Development организовывает экскурсии для клиентов компании, владельцев, арендаторов помещений и заинтересованных лиц на строительную площадку набережной Seoul Mun. Это особая возможность своими глазами увидеть масштаб и проделанную огромную работу над проектом.
Seoul Mun — это проект коммерческой недвижимости, расположенный вдоль 700 м набережной канала Бурджар. На территории 40 тысяч кв. м возводятся три уровня современных помещений, маяк и общественное пространство для прогулок и отдыха у воды. В сентябре 2022 года первая часть набережной уже будет сдана в эксплуатацию.
Во время посещения объекта участники смогут оценить красивые виды, высоту потолков до 6 м, задать вопросы о реализации проекта, узнать о решениях, внедренных одними из ведущих мировых специалистов и многое другое.
Записаться на экскурсию можно на официальных страницах компании в социальных сетях, в офисе продаж компании или по телефону: (+998) 71−202−22−22.
Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.
Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.
Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.
Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр-та им. Алишера Навои.
Сайт: seoulmun.uz
Telegram: t.me/dreamcityuz
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Instagram: @dreamcity.uz
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