Dream City Development организовывает экскурсии для клиентов компании, владельцев, арендаторов помещений и заинтересованных лиц на строительную площадку набережной Seoul Mun. Это особая возможность своими глазами увидеть масштаб и проделанную огромную работу над проектом.





Seoul Mun — это проект коммерческой недвижимости, расположенный вдоль 700 м набережной канала Бурджар. На территории 40 тысяч кв. м возводятся три уровня современных помещений, маяк и общественное пространство для прогулок и отдыха у воды. В сентябре 2022 года первая часть набережной уже будет сдана в эксплуатацию.

Во время посещения объекта участники смогут оценить красивые виды, высоту потолков до 6 м, задать вопросы о реализации проекта, узнать о решениях, внедренных одними из ведущих мировых специалистов и многое другое.





Записаться на экскурсию можно на официальных страницах компании в социальных сетях, в офисе продаж компании или по телефону: (+998) 71−202−22−22.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр-та им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

Telegram: t.me/dreamcityuz

Facebook: fb.com/dreamcity.uz

Instagram: @dreamcity.uz

На правах рекламы.