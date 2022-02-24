Североатлантический совет выступил с заявлением о нападении России на Украину.

«Мы самым решительным образом осуждаем ужасающее нападение России на Украину, которое является абсолютно неоправданным и неспровоцированным, — говорится в сообщении — Мы также осуждаем Беларусь за то, что она способствовала этому нападению».

В заявлении говорится, что это нападение является грубым нарушением международного права, включая Устав ООН, и полностью противоречит обязательствам России, закрепленным в Хельсинкском Заключительном акте, Будапештском меморандуме и Основополагающем акте Россия-НАТО.

«Оно представляет собой акт агрессии против независимой мирной страны», — подчеркивается в заявлении.

В НАТО выразили солидарность с народом Украины и ее президентом, парламентом и правительством.

«Мы всегда будем продолжать полностью поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины в рамках ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды», — говорится в заявлении.

В НАТО призвали Россию немедленно прекратить военные действия и вывести все свои силы с территории Украины и вокруг нее, полностью соблюдать международное гуманитарное право и предоставить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и помощь всем нуждающимся.

Североатлантический совет также осудил решение России признать сепаратистские регионы восточной Украины. «Это еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и противоречит Минским соглашениям, которые Россия подписала, — охарактеризовали в совете. — Государства-члены НАТО никогда не смирятся с этим незаконным признанием».

НАТО призвало Россию свернуть «с избранного ей пути насилия и агрессии».

«Российские лидеры должны понести полную ответственность за последствия своих действий. Россия заплатит очень высокую экономическую и политическую цену. НАТО продолжит тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС», — говорится в заявлении.

«Действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности, и они будут иметь геостратегические последствия», — подчеркнул Североатлантический совет.

НАТО заверило, что будет продолжать принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны всех государств-членов.

«Мы развертываем дополнительные оборонительные сухопутные и военно-воздушные силы в восточной части Североатлантического союза, а также дополнительные морские силы и средства. Мы повысили уровень готовности наших сил к реагированию на все непредвиденные ситуации», — говорится в заявлении.

Совет сообщил, что, руководствуясь оборонительным планированием по защите всех государств-членов НАТО, решил предпринять «дополнительные шаги для дальнейшего укрепления сдерживания и обороны во всем Североатлантическом союзе». «Эти меры носят превентивный, пропорциональный и неэскалационный характер и будут оставаться таковыми», — резюмируется в заявлении.