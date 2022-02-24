Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Каракалпакстан 23 февраля ознакомился с работой по облесению высохшего дна Арала, сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, во время поездки в Муйнак в 2018 году Шавкат Мирзиёев поставил задачу по посадке на дне устойчивых к засоленности растений с тем, чтобы предотвратить разнос с высохшего дна Аральского моря миллионов тонн пыли и ядовитых солей.

За последние годы на высохшем дне моря высажены тугайные леса площадью более 1,5 миллиона га. В сложных природных условиях удалось посадить около 6000 тонн семян таких пустынных растений, как саксаул, гречиха, кандым, черкез. В работах было задействовано более 4000 рабочих и 1600 единиц техники, включая самолёты.

В нынешнем году планируется облесить ещё 100 тысяч га. В настоящее время работы ведутся на 26 тысячах га, заготовлено 562 тонны семян. Кроме того, создаётся питомник площадью 100 га.

Президент побеседовал с экологами и специалистами лесного хозяйства. Он дал указания по расширению научных исследований, созданию сортов растений, соответствующих почве региона и увеличению площадей тугайных насаждений.

Глава государства также поручил разработать пятилетнюю национальную программу по восстановлению флоры и фауны Приаралья.

Ситуация в районе Арала

Всемирный банк подготовил исследование «Значение восстановления ландшафтов в Узбекистане с целью сокращения песчаных и пыльных бурь со дна Аральского моря».

Согласно последним данным, на дне Аральского моря образовалась пустыня площадь около 60 тысяч кв. км — Аралкум. Почти половина из этих земель расположена на территории Каракалпакстана, где проживает 1,8 миллиона человек.

В исследовании говорится, что каждый год песчано-пыльные бури Аралкума выносят от 15 до 75 миллионов тонн песка, пыли и соли на просторы Узбекистана и других стран Центральной Азии.

Возникающая в результате этого эрозия почвы и загрязнение воздуха оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду, здоровье людей, их благосостояние, на сельское хозяйство. Ущерб оценивается в 11,6 млн долларов в год.

Ежегодно песчано-пыльные бури Аралкума наносят экономический ущерб Каракалпакстану в размере более 44 млн долларов (около 2% ВВП региона). В ближайшие 20 лет, по оценкам ВБ, бездействие в решении этой ситуации обойдётся региону в более 840 млн долларов.

Большую часть высохшего дна Аральского моря в Узбекистане можно восстановить за счёт посадки местных деревьев, кустарников и трав, устойчивых к засухе и высокому содержанию соли в почве, отмечают в ВБ.

При правильном планировании процесс восстановления ландшафта на дне Аральского моря может привести к существенному снижению загрязнённости воздуха на расстоянии до 100−200 км от бывшего побережья Аральского моря. Результатом этого станет улучшение состояния здоровья местного населения и его благосостояния.

Меры по восстановлению ландшафта в Аралкуме могут принести дополнительные выгоды в размере около 39 миллионов долларов в год (1,9% ВВП Каракалпакстана).

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