В ЖК Modern Sergeli можно сидеть на новеньком балконе своей квартиры и пить кофе. Жилой комплекс окружает зеленая зона, футуристичная площадь, современные торгово-развлекательные центры. А если эту квартиру купить с хорошей скидкой, будет еще выгоднее.





Стоимость инвестиций, в которые можно вложиться, с годами будет увеличиваться. Modern Sergeli является одним из таких строящихся проектов, сочетающих в себе современные архитектурные и строительные технологии европейского стандарта.





ЖК Modern Sergeli обладает множеством других преимуществ. В офисе продаж можно узнать последние новости.





Modern Sergeli предлагает приобрести новые квартиры со скидкой 15%.

Телефон: (+998) 71−203−77−79.

Офис продаж работает с 09:00 до 20:00 без выходных.

Адрес: Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели, 23.

Ориентир: Сергелийский авторынок.

Сайт: modernsergeli.uz

Instagram: @modernsergeli.uz

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