Экспозицией «Светлая память» Академия художеств Узбекистана открывает цикл выставок-ретроспектив, посвящённых творчеству полузабытого поколения художников академической школы живописи и рисунка. Той самой, которая, по словам председателя Академии художеств Акмаля Нуриддинова, является фундаментальной основой любого направления в изобразительном искусстве.

«Соседов, Нечаев, Оганесов — мастеров такого уровня сегодня, увы, нет. В отличие от нас, они писали не только станковые картины, но и были монументалистами. Мы сейчас очень ограничены и технически, и информационно. Знаем только художников из телевизора, других как будто нет. Правда в том, что на одной земле с нами жили великие мастера, их работы до сих пор живут. Наша задача как учеников — говорить о них и сохранить академическую школу. Без этих знаний прогресса не будет», — сказал Акмаль Нуриддинов.





Председатель Академии художеств Узбекистана Акмаль Нуриддинов и дочь Виктора Соседова Эвелина.

Интернет скуп на сведения о Викторе Соседове. Ограничивается биографическими данными. Родился в 1929 году в селе Даниловка Аткарского района Саратовской области. В Ташкент семья переехала в 30-е годы.

«Его родители были простыми крестьянами, работягами. Денег в семье не было, особого воспитания, образования тоже», — рассказывает Эвелина Соседова, дочь художника.

В ташкентской школе на мальчика, который хорошо рисует, обратил внимание педагог и отвёл его в изо-студию при Городском дворце пионеров (Дворец Великого князя Николая Константиновича Романова — ред.).





В 1946—1947 годах Соседов поступил на отделение живописи Республиканского художественного училища имени П.П. Бенькова. Учился у известных в то время художников Павла Гана и Павла Мартакова.

После окончания училища Соседов уехал в Ленинград (Санкт-Петербург), где поступил в Академию художеств имени Ильи Репина на живописное отделение. Однако в тот же год по неизвестным причинам забрал документы и отнёс их в знаменитое Ленинградское высшее художественное училище имени В.И. Мухиной (сейчас Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица — ред.). Соседова приняли сразу на третий курс отделения монументальной живописи.





«Монументальная живопись — это мозаики, росписи, фрески. Словом, настенная живопись. Это не картина, которую можно перевесить, если она не подошла. „Монументалка“ предполагает масштаб, качество исполнения и требует другого уровня мышления, нежели станковая живопись. Определяющую роль играла тематика работ. В то время действовал план „монументальной пропаганды“, и художник мог заработать неприятности, если не так решил творческую задачу», — объясняет Эвелина Викторовна.





Дипломную работу студент мухинского училища делал в ленинградском Музее артиллерии (Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи). «Холстом» стала стена площадью около 60 кв.м при входе в здание. На создание фрески «Взятие Зимнего дворца» ушло два года, поэтому защищаться Соседову пришлось с незаконченной работой.





Фотография фрески «Взятие Зимнего дворца».

В экспозиции представлена чёрно-белая фотография дипломной. Запись карандашом — 150×240 — предположительно высота сторон фрески, которая до сих пор сохранилась и не реставрировалась с 1955 года. Об этом Эвелине Соседовой рассказал главный художник Музея артиллерии на личной встрече три года назад.

«Фреска в прекрасном состоянии. Лишь в верхнем углу появилось пятнышко диаметром шесть сантиметров. Осыпь закрасили. Других реставрационных работ не проводили — нет надобности», — говорит Эвелина Викторовна.





Большая часть выставленных в галерее работ — это эскизы монументальных произведений, которые художник выполнял по государственным заказам. На продажу Виктор Соседов, по словам дочери, никогда не работал.

«Все эти эскизы были воплощены, но, к сожалению, погибли. Несколько росписей в технике энкаустика (техника живописи, в которой связующим веществом красок является воск — ред.) уничтожили при сносе концертного зала „Бахор“. Тогда пропали не только папины работы, для которых он восковую краску сам готовил, но и росписи художника Баходыра Джалала», — рассказывает Эвелина Соседова.





Самая известная работа Виктора Соседова в технике энкаустика — «Дастархан» (эскиз в экспозиции не представлен) — украшала интерьер центральных авиакасс напротив бывшей гостиницы «Россия». По словам Эвелины Викторовны, она пропала ещё 30 лет назад. На сегодня монументальных произведений Виктора Соседова в Ташкенте нет. Они сохранились только в эскизах.





Попустительское отношение к монументальной живописи Эвелина Соседова связывает с низкой художественной культурой в обществе.

«Раньше Ташкент был культурной столицей с крепкими традициями, большими художниками. Ощущение, что от этого ничего не осталось. Пропала культура монументального искусства. Художники варятся в собственном соку, широкой публике не до них», — говорит она.





Помимо эскизов монументальных работ исторической тематики, выставка знакомит посетителей с портретами, учебными постановками обнажённой натуры, выполненных в 1950—1960-х годах.

Точностью композиции и масштабностью восхищают пейзажные этюды. По словам искусствоведа Людмилы Кодзаевой, каждый из них является полноценной фундаментальной работой. Она выразила сожаление, что при жизни художника проводилось мало выставок, особенно персональных.

«Рисовальщиков такого масштаба и уровня у нас остались единицы», — сказала Людмила Кодзаева.





Этюд из серии «Арал», 1970 год.

В пейзажных этюдах отражаются красоты Ташкента и Ленинграда, двух городов, которые сыграли в жизни художника важную роль.

Главная — за Ташкентом, где начался творческий путь Виктора Соседова, случилась встреча с будущей женой Людмилой Александровной Мановой, которая тоже училась в Бенькова, а потом в «Мухе». Супруги посвятили жизнь педагогике. Виктор Петрович 30 лет проработал в Ташкентском театрально-художественном институте. Людмила Александровна — в Республиканском художественном училище им. П.П. Бенькова.





По стопам родителей пошла и дочь Эвелина. По образованию она керамист-монументалист. В Бенькова, где началась творческая династия, преподает живопись и рисунок.

«Рада, что выставка работ папы открывает цикл ретроспектив, посвящённых творчеству наших известных художников. Оганесов, Нечаев, Енин — то поколение отличает скромность и фанатичная преданность работе. Папа был бессребреником», — рассказывает Эвелина Викторовна.





Она вспоминает, что как-то зимой Виктор Петрович с несколькими художниками делал монументальную роспись на объекте. В помещении, где они работали, висела огромная заводская лампа, которая служила в том числе обогревателем. Она взорвалась, когда художники вышли отдохнуть.

«Папа рассказывал, что эта лампа висела на уровне глаз. Он повторял, что если бы они не вышли, то больше никогда не смогли бы работать. Это пугало отца больше всего, потому что работа была его жизнью», — вспоминает Эвелина Соседова.





Художника не стало в 1990 году. Ему было 60 лет.

Персональная выставка Виктора Соседова «Светлая память» в галерее «Академия» продлится до конца февраля.