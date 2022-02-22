Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит визит в Пакистан 2−3 марта. Об этом сообщило Radio Pakistan со ссылкой на советника премьер-министра страны по вопросам торговли и инвестиций Абдула Разака Дауда.

Накануне, 22 февраля он встретился с вице-премьером, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым, посетившим Пакистан.

Абдула Разак Дауд сообщил, что президент Узбекистана обсудит с руководством Пакистана пути улучшения двусторонних торгово-экономических отношений, а также подпишет двусторонние торговые соглашения.

По словам советника, в марте планируется финализировать договор о преференциальной торговле между двумя странами. Его подписание ожидается в ходе визита президента Узбекистана в Пакистан, сообщило издание Pakistan Economic Net.

Сардор Умурзаков, в свою очередь, заявил, что регулярные авиарейсы из Лахора в Ташкент начнутся в следующем месяце, пишет портал.