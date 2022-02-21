В Узбекистан доставлено 135875 доз российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщила в понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения.

Общее количество доз этой вакцины, полученных Узбекистаном, достигло 343375.

«Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V» и одобренная отдельная однокомпонентная вакцина. Может использоваться как бустер.

Всего Узбекистан приобрёл (включая производство внутри страны) и получил безвозмездно свыше 53,715 миллиона доз вакцин против коронавируса, в том числе 2,4 миллиона доз AstraZeneca, 38,7 миллиона доз ZF-UZ-VAC2001, 1,3 миллиона доз «Спутник V», 6,3 миллиона доз Moderna, 2,6 миллиона доз Pfizer/BioNTech и 1,9 миллиона доз Sinovac.

Более 44,9 миллиона доз вакцины уже применено в процессе иммунизации.



