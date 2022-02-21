Рассрочка на коммерческие помещения — это выгодный вариант инвестиции, особенно на стадии строительства объекта. Набережная Seoul Mun предлагает большой выбор помещений для самых разных видов бизнеса от 25 до 308 кв. м в центре столицы.
Понимая, что лишняя кредитная нагрузка не нужна бизнесу и ставки по кредитам на коммерческую недвижимость высоки, компания Dream City Development предоставляет выгодные условия рассрочки до 20 месяцев. Первоначальный взнос — минимальный, составляет 10% от стоимости выбранной недвижимости.
Особенная концепция набережной Seoul Mun — это пространство для отдыха, прогулок, шоппинга и развлечений у воды в центре города. Сотни магазинов, ресторанов, кафе и километры аллей предоставят посетителям масштабное по просторам место. А для предпринимателей коммерческая недвижимость Seoul Mun — это выгодная инвестиция с комфортными условиями выплат.
В офисе продаж Dream City можно получить более подробную информацию о вариантах оплаты и актуальных предложениях.
Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.
Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.
Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.
Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр-та им. Алишера Навои.
Сайт: seoulmun.uz
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