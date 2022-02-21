Правоохранительные органы задержали в Ташкенте и Ташкентской области 24 человека, подозреваемых в экстремистской религиозной деятельности, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

При обыске в местах их проживания были обнаружены материалы экстремистских движений и пропагандистов международных террористических организаций с радикальными идеями, говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.