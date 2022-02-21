В воскресенье в Узбекистане было подтверждено 160 случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это самый низкий показатель с 6 января. В субботу в стране было выявлено 204 случаев.

В Ташкенте в воскресенье зарегистрировано 77 случаев, в субботу — 72. В Ташкентской области количество случаев снизилось с 46 в субботу до 27.

Общее количество случаев COVID-19, зарегистрированных с марта 2020 года, превысило 235 тысяч.

Количество случаев пневмонии также продолжает снижаться: в субботу — 38, в воскресенье — 34.

В субботу и воскресенье было отмечено по 2 случая смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1621.