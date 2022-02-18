Праздник Навруз в 2022 году пройдёт в Узбекистане как всенародный сайиль под девизом «Ассалом, Навруз — праздник обновления и доброты, чести и достоинства!» Об этом говорится в постановлении президента от 17 февраля.

Организационному комитету во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым поручено уделить особое внимание организации в дни Навруза духовно-просветительских мероприятий, «отражающих гармонию человека и природы, его любовь и заботу о родной земле, призывающих бережно относиться к её дарам, быть благодарными, ценить сегодняшнюю мирную жизнь, возвеличивать достоинство человека».

В дни празднования пройдут выставки изделий ремесленничества, соревнования по национальным видам спорта, книжные ярмарки, а также будут организованы приготовление и продажа традиционных весенних яств в местах праздничных мероприятий.

К народным сайилям привлекут местные фольклорные группы, коллективы художественной самодеятельности, мастеров циркового искусства, семейные ансамбли, бахши, поэтов, профессиональных исполнителей и артистов эстрады.

В столичном парке «Янги Узбекистон» народный сайиль будет проведён на основе отдельной программы.

Кроме того, будут проведены приуроченные к празднику благотворительные мероприятия для ветеранов Второй мировой войны, представителей старшего поколения, воспитанников домов «Мехрибонлик» и «Мурувват», граждан, проживающих в домах «Саховат», лиц, включённых в «железную», «женскую», «молодёжную» тетради и «тетрадь милосердия»;

Как ожидается, будут организованы мероприятия, начатые в рамках общенационального проекта «Яшил макон». В преддверии Навруза состоится всенародный хашар по благоустройству и озеленению во всех регионах Узбекистана.