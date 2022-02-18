В клинику им. Святослава Федорова прибудет один из ведущих российских офтальмологических хирургов Андрей Миронов.

Зрение является одним из важных органов чувств человека, ведь благодаря глазам можно изучать мир, наблюдать за его красками и разнообразием.

С возрастом, а иногда из-за различных патологий появляются проблемы со зрением.





Клиника Святослава Федорова в Узбекистане проводит комплексную диагностику глаз, а также все виды сложных офтальмологических операций, такие как:

лазерная коррекция зрения;

микрохирургические операции;

лечение катаракты;

лечение глаукомы;

лечение отслойки сетчатки.





Благодаря современным технологиям и оборудованию последнего поколения, которое соответствует мировым стандартам, а также квалифицированным зарубежным специалистам офтальмология выйдет на качественно новый уровень развития в Узбекистане.

Телефон колл-центра: 1223.

Адрес: ул. Истирохат, 258.

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