В Андижанской области 18 февраля прошла сессия кенгашей народных депутатов, на которой были утверждены заместитель хокима и новые главы районов.





Насибулло Муминов. Фото: Пресс-служба хокимията Андижанского района

Насибулло Набиевич Муминов назначен заместителем хокима Андижанской области по молодёжной политике, социальному развитию и духовно-просветительским вопросам, сообщила пресс-служба областной администрации.

Он родился в 1983 году в Андижанской области. В 2006 году окончил Андижанский инженерно-экономический институт.

До своего назначения работал начальником управления развития и координации профессионального образования Андижанской области.

Уткирбек Шукуров. Фото: Пресс-служба хокимията Андижанского района

Хокимом Ходжаабадского района области назначен Уткирбек Илхамович Шукуров. До этого он занимал должность заместителя хокима по делам молодёжи.

Уткурбек Шукуров родился в 1983 году в Андижанском районе Андижанской области. В 2011 году окончил Андижанский педагогический институт, в 2012 году Академию государственного и общественного строительства при президенте.

Элёрбек Усманов. Фото: Daryo

Хокимом Пахтаабадского района назначен Элёрбек Усманов, сообщило Daryo.

Ранее он был начальником Андижанского областного управления Центрального банка.