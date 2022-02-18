В Андижанской области 18 февраля прошла сессия кенгашей народных депутатов, на которой были утверждены заместитель хокима и новые главы районов.
Насибулло Муминов. Фото: Пресс-служба хокимията Андижанского района
Насибулло Набиевич Муминов назначен заместителем хокима Андижанской области по молодёжной политике, социальному развитию и духовно-просветительским вопросам, сообщила пресс-служба областной администрации.
Он родился в 1983 году в Андижанской области. В 2006 году окончил Андижанский инженерно-экономический институт.
До своего назначения работал начальником управления развития и координации профессионального образования Андижанской области.
Уткирбек Шукуров. Фото: Пресс-служба хокимията Андижанского района
Хокимом Ходжаабадского района области назначен Уткирбек Илхамович Шукуров. До этого он занимал должность заместителя хокима по делам молодёжи.
Уткурбек Шукуров родился в 1983 году в Андижанском районе Андижанской области. В 2011 году окончил Андижанский педагогический институт, в 2012 году Академию государственного и общественного строительства при президенте.
Элёрбек Усманов. Фото: Daryo
Хокимом Пахтаабадского района назначен Элёрбек Усманов, сообщило Daryo.
Ранее он был начальником Андижанского областного управления Центрального банка.