Решением Высшего судейского совета уволены трое судей, сообщила пресс-служба органа судейского сообщества.
Судья Бухарского областного суда по гражданским делам Ш. Неъматов досрочно лишён полномочий за нарушение судейской присяги.
Кроме того, «за халатность и недостатки в работе» решением Высшего судейского совета дисциплинарная мера применена ещё к шестерым судьям:
- председателю Ханкинского районного суда по уголовным делам Хорезмской области М. Хасановой;
- председателю Карманинского районного суда по гражданским делам Навоийской области Ш. Тагаеву;
- судье Касанского межрайонного суда по гражданским делам Эшонбобоеву;
- судье Яккабагского межрайонного суда по гражданским делам Л. Абдуллаеву;
- председателю Чиракчинского районного суда по гражданским делам Р. Заирову;
- судье Каршинского межрайонного суда по гражданским делам Л. Махаммадиеву;
- председателю суда Ангренского районного суда по уголовным делам Ташкентской области Т. Хайдарову.
Председатель Андижанского городского суда по уголовным делам Андижанской области Р. Тургинов и председатель Джамбайского районного суда по уголовным делам Самаркандской области М. Шерйигитов освобождены от занимаемых ими должностей на основании их письменных заявлений.