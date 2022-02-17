Решением Высшего судейского совета уволены трое судей, сообщила пресс-служба органа судейского сообщества.

Судья Бухарского областного суда по гражданским делам Ш. Неъматов досрочно лишён полномочий за нарушение судейской присяги.

Кроме того, «за халатность и недостатки в работе» решением Высшего судейского совета дисциплинарная мера применена ещё к шестерым судьям:

  • председателю Ханкинского районного суда по уголовным делам Хорезмской области М. Хасановой;
  • председателю Карманинского районного суда по гражданским делам Навоийской области Ш. Тагаеву;
  • судье Касанского межрайонного суда по гражданским делам Эшонбобоеву;
  • судье Яккабагского межрайонного суда по гражданским делам Л. Абдуллаеву;
  • председателю Чиракчинского районного суда по гражданским делам Р. Заирову;
  • судье Каршинского межрайонного суда по гражданским делам Л. Махаммадиеву;
  • председателю суда Ангренского районного суда по уголовным делам Ташкентской области Т. Хайдарову.

Председатель Андижанского городского суда по уголовным делам Андижанской области Р. Тургинов и председатель Джамбайского районного суда по уголовным делам Самаркандской области М. Шерйигитов освобождены от занимаемых ими должностей на основании их письменных заявлений.

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