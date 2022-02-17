Решением Высшего судейского совета уволены трое судей, сообщила пресс-служба органа судейского сообщества.

Судья Бухарского областного суда по гражданским делам Ш. Неъматов досрочно лишён полномочий за нарушение судейской присяги.

Кроме того, «за халатность и недостатки в работе» решением Высшего судейского совета дисциплинарная мера применена ещё к шестерым судьям:

председателю Ханкинского районного суда по уголовным делам Хорезмской области М. Хасановой;

председателю Карманинского районного суда по гражданским делам Навоийской области Ш. Тагаеву;

судье Касанского межрайонного суда по гражданским делам Эшонбобоеву;

судье Яккабагского межрайонного суда по гражданским делам Л. Абдуллаеву;

председателю Чиракчинского районного суда по гражданским делам Р. Заирову;

судье Каршинского межрайонного суда по гражданским делам Л. Махаммадиеву;

председателю суда Ангренского районного суда по уголовным делам Ташкентской области Т. Хайдарову.

Председатель Андижанского городского суда по уголовным делам Андижанской области Р. Тургинов и председатель Джамбайского районного суда по уголовным делам Самаркандской области М. Шерйигитов освобождены от занимаемых ими должностей на основании их письменных заявлений.